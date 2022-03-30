Информ-терроризм на государственном уровне: как РФ пытается влезть в голову украинцам

Пока наши военные уничтожают врага на суше, в воздухе и на воде, российская пропаганда пытается влезть в голову украинцев.

Центр противодействия дезинформации сообщает, что захватчик от фейков и информ-вбросов уже перешел в информ-терроризм. Это общегосударственная стратегия агрессора.

Ее цель — повлиять на сознание населения. На практике — это насильственное пропагандистское влияние на психику, которое не оставляет возможностей для критической оценки информации.

Яркий пример: русские вбросы о том, что якобы наши защитники жестоко обращаются с пленными. Фашисты не стесняются снимать срежиссированные видео, на которых сами же расстреливают людей.

Путинские рашисты решили прибегнуть к такому зверству из-за “увеличения количества фактов сдачи в плен военных РФ”.

То есть, кроме украинцев они пытаются запугать и своих людей, которых и так используют в этой войне как пушечное мясо.

Служба безопасности Украины отмечает, что наши военные всегда руководствуются Женевской конвенцией. Так что все такие вбросы — больное воображение вражеских пропагандистов.

Следить за российским информационным пространством сейчас стоит очень много нервов. Смотреть его обычным людям просто невозможно, но есть специально обученные люди, чтобы это делать и анализировать.

Смотри, на каком уровне происходит пропаганда в РФ и почему россияне не верят даже собственным детям.