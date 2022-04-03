Україна

Братські моги, масові зґвалтування та розстріли: які жахи коїли окупанти на Київщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Квітня 2022, 13:00

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0:02:49
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Масована атака по Дніпропетровській області. Розповідаємо, що сталося минулої доби
0:03:24
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Російські орки зосереджуються на сході України: Луганщина під постійними обстрілами
0:02:35
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