Братські моги, масові зґвалтування та розстріли: які жахи коїли окупанти на Київщині

Здавалося б, що ми не знаємо російську жорстокість. Україна та весь світ бачили такі жахливі кадри, що здавалося, куди гірше? Проте, як виявилося, для бездушних росіян немає жодної межі.

Лють і ненависть українського народу вони відчуватимуть ще не один десяток років, а можливо, і не одну сотню.

Після звільнення Київщини відкривається правда про поведінку російських нелюдів.

Росія має відповідати за свої вчинки.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про те, що відбувалося на окупованих територіях Київської області та що чекає на Росію.

— На міжнародному рівні ми вже зараз повинні, я думаю, що це буде зроблено в найближчі години, написати заяви та подати до Міжнародних судів.

Вадим Денисенко провів аналогію між Сребреницею (мається на увазі різанина в Сребрениці — найбільший військовий злочин в Європі, велике масове вбивство людей — ред.) та тим, що відбувалося в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Мотижині та всій Київщині.

— Це ми можемо бачити на територіях, що звільнили. Страшно уявити, що відбувається на територіях, які ми ще не звільнили.

Денисенко сказав, що перемовини між Україною та Росією відбуватимуться, хоч багато людей скаже, що після такого не потрібно перемовин.

Президент Євросоюзу Шарль Мішель сказав, що шокований тим, що відбувалося під Києвом, анонсував нові санкції проти Росії й запустив хештег Бучанська різанина.

– Я шокований фотографіями, які врізаються в пам’ять і свідчать про звірства, здійснені російською армією у звільнених районах Київщини, — написав він у Twitter.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!