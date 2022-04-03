Братські моги, масові зґвалтування та розстріли: які жахи коїли окупанти на Київщині

Здавалося б, що ми не знаємо російську жорстокість. Україна та весь світ бачили такі жахливі кадри, що здавалося, куди гірше? Проте, як виявилося, для бездушних росіян немає жодної межі.

Лють і ненависть українського народу вони відчуватимуть ще не один десяток років, а можливо, і не одну сотню.

Після звільнення Київщини відкривається правда про поведінку російських нелюдів.

Те, що ми можемо бачити на відео в мережі — відбирає мову.

Росія має відповідати за свої вчинки.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів про те, що відбувалося на окупованих територіях Київської області та що чекає на Росію.

Він повідомив, що понад 250 людей поховані в братських могилах.

— На міжнародному рівні ми вже зараз повинні, я думаю, що це буде зроблено в найближчі години, написати заяви та подати до Міжнародних судів.

Вадим Денисенко провів аналогію між Сребреницею (мається на увазі різанина в Сребрениці — найбільший військовий злочин в Європі, велике масове вбивство людей — ред.) та тим, що відбувалося в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Мотижині та всій Київщині.

Це натуральний фашизм. Коли старості селища Мотижин зв’язали руки за спиною і стріляли в потилицю.

— Це ми можемо бачити на територіях, що звільнили. Страшно уявити, що відбувається на територіях, які ми ще не звільнили.

Денисенко сказав, що перемовини між Україною та Росією відбуватимуться, хоч багато людей скаже, що після такого не потрібно перемовин.

Проте, попри перемовини, на Росію та російських військових чекатиме міжнародний трибунал.

Президент Євросоюзу Шарль Мішель сказав, що шокований тим, що відбувалося під Києвом, анонсував нові санкції проти Росії й запустив хештег Бучанська різанина.

– Я шокований фотографіями, які врізаються в пам’ять і свідчать про звірства, здійснені російською армією у звільнених районах Київщини, — написав він у Twitter.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

– Буча, Ірпінь і Гостомель — це міста, які звільнені, являють собою картинку з фільму жахів, постапокаліптичного. Серед уже знайдених жертв цих військових злочинів військ РФ: зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, представники місцевого самоврядування, діти, люди похилого віку, чоловіки, у багатьох зав’язані руки, сліди катувань, людей убито пострілами в потилицю, — розповів Олексій Арестович на брифінгу 3 квітня.

Радник Офісу президента також запевнив, що всі злочини російських військ будуть враховані міжнародною спільнотою й українською прокуратурою.

– Хочу вас запевнити, жодні злочини не залишаться безкарними. Світ має жахнутися, — резюмував Арестович.

Наші військові звільнили Київську область, проте на сході продовжують запеклі бої, а Маріуполь залишається в окупації. Раніше капітан полку АЗОВ розповів про ситуацію в Маріуполі.