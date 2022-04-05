“Готовы ли вы к закрытию?”. Важное выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН

После освобождения Киевщины мир потрясли ужасные кадры из украинского города Буча. То, что произошло, — настоящий геноцид. Военное преступление, которое назвали Резня в Буче.

По этому поводу Совет Безопасности ООН созвал заседание, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Главное из выступления Зеленского в ООН:

В Буче нет ни одного преступления, которые бы россияне не совершили. Они убивали целые семьи — взрослых и детей, пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в автомобиле, женщин насиловали и убивали на глазах детей.

Агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии и политическому хаосу, в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности.

Мир видел происходящее в Буче, мир увидит, что они сделали в других городах и регионах страны.

Вы знаете, что скажет РФ на такие действия. После того, как они сбили Боинг над Донбассом, что они говорили в Сирии, они ссылаются на разные версии, даже заявляют, что это все постановочные кадры.

Цель ООН — поддержание мира, чтобы не допускать нарушения. Но нарушена уже первая статья устава. Если нарушена первая статья, в чем смысл других статьей? Сейчас результат действий РФ — самые ужасающие преступления всех времен.

Российское руководство ведет себя как колонизатор в давние времена — они намерены превратить украинцев в молчаливых рабов, грабят деревни, воруют продовольствие, вырывают золотые серьги из ушей, пользуются правом вето в Совбезе. Мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным.

Все кто дает преступные приказы предстанут перед трибуналом, наверное, таким же как Нюрнбергский.

Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право. На конференции мы поговорим как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право.

Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир.

Недавно Владимир Зеленский дал интервью представителям украинских СМИ, рассказал об устойчивости украинского народа и российских зверствах. Также он заявил, что прощения им нет!