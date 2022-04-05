“Готовы ли вы к закрытию?”. Важное выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН

После освобождения Киевщины мир потрясли ужасные кадры из украинского города Буча. То, что произошло, — настоящий геноцид. Военное преступление, которое назвали Резня в Буче.
По этому поводу Совет Безопасности ООН созвал заседание, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Главное из выступления Зеленского в ООН:
Недавно Владимир Зеленский дал интервью представителям украинских СМИ, рассказал об устойчивости украинского народа и российских зверствах. Также он заявил, что прощения им нет!