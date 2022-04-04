Бучанская резня: что происходит сейчас в освобожденных от оккупанта городках Киевской области

Провалив наступление на Киев, оккупанты устроили террор в пригородах столицы. Гостомель, Ирпень, Буча — месяц оккупации, ада, пыток.

Увиденное после освобождения столичных пригородов шокировало весь мир. На улицах Бучи — тела мирных безоружных людей. Некоторые со связанными руками, их перед смертью мордовали путинские ублюдки. Кого-то просто расстреляли посреди дороги. Настоящий геноцид в центре Европы в 21 веке.

Министр обороны Алексей Резников говорит: Россию непременно будет ждать новый нюрнбергский процесс.

В этом столетии человечество увидит новый нюрнбергский процесс. Будет происходить либо в Гааге, либо в Харькове, либо в Буче, либо в Ирпене. Очно или заочно, но мы их достанем. Я вам как юрист это говорю, — говорит Резников.

Местные с радостью встречают украинских воинов. Но в Буче пока нет газа, воды и света. Обед готовят на костре перед собственными домами.

Что происходит на освобожденных от оккупантов землях Киевской области — смотрите в сюжете.

Напомним, более 310 мирных жителей были похоронены на территории Бучи в братской могиле. Тела безоружных расстрелянных людей лежали прямо на улице. В городе обнаружили даже настоящую пыточную. Читай о том, как президент Владимир Зеленский отреагировал на зверства в Буче, Ирпене, Ворзеле и Мотыжине.