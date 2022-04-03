Пригласил Меркель и Саркози в Бучу, увидеть результат политики уступок России. Обращение Зеленского 3 апреля

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину.
– Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле.
Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан, — заверил президент.
Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок.
Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок.
Также президент отметил, что хочет, чтобы его поняли правильно. Украина не обвиняет Запад.
Не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности.
Смотри полное обращение Зеленского 3 апреля в видео.
Ярость и ненависть украинского народа захватчики будут ощущать еще не один десяток лет, а возможно, и не одну сотню.
Весь мир должен видеть, как после освобождения Киевской области открылась правда о поведении русских извергов.