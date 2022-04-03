Пригласил Меркель и Саркози в Бучу, увидеть результат политики уступок России. Обращение Зеленского 3 апреля

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину.

– Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле.

Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан, — заверил президент.

Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок.

Также президент отметил, что хочет, чтобы его поняли правильно. Украина не обвиняет Запад.

Не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности.

Обращение Зеленского 3 апреля — тезисы:

Сотни убитых, замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Последствия мародерства – то, что открылось в Буче и других городах, освобожденных от оккупантов.

Принято решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства.

Суть механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Он позволит Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в страшной войне против украинского народа.

МИД, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, СБУ, разведка и другие структуры, согласно своей компетенции, должны направить все усилия на то, чтобы механизм заработал немедленно.

Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и Совета безопасности ООН во вторник.

Сегодня – четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс убрать Украину из серой зоны на востоке Европы. С серой зоны между НАТО и Россией.

Через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и 8 лет войны на Донбассе. А теперь боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой.

Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями. И в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни.

Посетил сегодня в госпитале Пограничной службы Украины наших пограничников, наших героев. В общей сложности соответствующим указом отметил государственными наградами сорок одного пограничника.

Смотри полное обращение Зеленского 3 апреля в видео.

Ярость и ненависть украинского народа захватчики будут ощущать еще не один десяток лет, а возможно, и не одну сотню.

Весь мир должен видеть, как после освобождения Киевской области открылась правда о поведении русских извергов.