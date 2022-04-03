Україна

Запросив Меркель і Саркозі до Бучі, побачити, результат політики поступок Росії. Звернення Зеленського 3 квітня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 03 Квітня 2022, 21:44

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