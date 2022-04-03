Запросив Меркель і Саркозі до Бучі, побачити, результат політики поступок Росії. Звернення Зеленського 3 квітня

Звернення президента України Володимира Зеленського наприкінці 39-го дня російського вторгнення в Україну.
– Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі.
Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів. Буде знайдений і покараний, — запевнив президент..
Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок.
Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок.
Також президент відзначив, що хоче, щоб його зрозуміли правильно. Україна не звинувачує Захід.
Не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість.
Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи. З сірої зони між НАТО і Росією.
Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи. З сірої зони між НАТО і Росією.
Дивись повне звернення Зеленського 3 квітня у відео.
Лють і ненависть українського народу загарбники відчуватимуть ще не один десяток років, а можливо, і не одну сотню.
Весь світ має бачити, як після звільнення Київщини відкрилася правда про поведінку російських нелюдів.