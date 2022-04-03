Запросив Меркель і Саркозі до Бучі, побачити, результат політики поступок Росії. Звернення Зеленського 3 квітня

Звернення президента України Володимира Зеленського наприкінці 39-го дня російського вторгнення в Україну.

– Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі.

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів. Буде знайдений і покараний, — запевнив президент..

Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок.

Також президент відзначив, що хоче, щоб його зрозуміли правильно. Україна не звинувачує Захід.

Не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість.

Головне зі звернення Зеленського 3 квітня:

Сотні вбитих, закатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях. Наслідки мародерства — те, що відкрилося в Бучі та інших містах, звільнених від окупантів.

Прийнято рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави.

Суть механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Він дозволить Україні та світу притягти до конкретної відповідальності осіб, які розвʼязали або будь-яким чином брали участь у страшній війні проти українського народу.

МЗС, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, СБУ, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні направити усі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.

Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і на Раді безпеки ООН у вівторок.

Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи. З сірої зони між НАТО і Росією.

За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і 8 років війни на Донбасі. А тепер боремось за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової.

Ми переможемо в цій війні. Навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із посадами. І в Бучі вже працюють усі необхідні служби, щоб повернути місто до життя.

Відвідав сьогодні у шпиталі Прикордонної служби України наших прикордонників, наших героїв. Загалом відповідним указом відзначив державними нагородами сорок одного прикордонника.

Дивись повне звернення Зеленського 3 квітня у відео.

Лють і ненависть українського народу загарбники відчуватимуть ще не один десяток років, а можливо, і не одну сотню.

Весь світ має бачити, як після звільнення Київщини відкрилася правда про поведінку російських нелюдів.