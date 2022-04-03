Дмитро Комаров показав перші кадри зі звільненого Гостомеля — мародерство, алкоголь і знищена Мрія

Український журналіст, фотограф та ведучий шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров показав звільнений від російських окупантів Гостомель.

Так, у житловому комплексі Покровський, російська війська сформували свою базу.

У відео видно, як рашисти займалися мародерством, випатрали все, що можна випатрати. У всіх квартирах будинків немає дверей, а цінні речі повивозили загарбники, лишивши після себе розвалини.

Можна побачити пляшки з-під алкоголю — дуже багато. Свинарник такий, що просто неможливо, — розповідає журналіст.

Дмитро Комаров зайшов у ЖК разом зі спецпідрозділом. У той час українські захисники проводили зачистку, щоб ніде не лишилося ворога.

Раніше журналіст також показав знищенний найбільший у світі український літак Мрія.

– Складно сказати, що я відчуваю на цьому місці. Літак АН Мрія — гордість українців, гордість всього світу. Його зустрічали у всіх аеропортах світу оплесками. Його ставили у приклад, як вершину інженерної думки. А знищила його армія Росії, лише у них рука піднялася, — каже Дмитро Комаров.

Він також процитував вже відому фразу “Ви можете знищити Мрію, але мрію українців не знищити.”

А наша мрія — це реальність. І прямо зараз будується нова Україна, яку вже ставлять за приклад у всьому світі, як непереможну країну; як націю, яка є взірцем об’єднання та сили духу і нацією, яка ніколи не здається.

До слова, Дмитро Комаров від початку нападу Росії на Україну почав показувати реалії війни на нашій землі, щоб донести правду світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які жахи коїли окупанти на Київщині.