Шоу-біз

Дмитро Комаров показав перші кадри зі звільненого Гостомеля — мародерство, алкоголь і знищена Мрія

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 03 Квітня 2022, 16:05
Дмитро Комаров у Гостомелі

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