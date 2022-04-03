Дмитрий Комаров показал первые кадры из освобожденного Гостомеля — мародерство, алкоголь и уничтоженная Мрия

Украинский журналист, фотограф и ведущий програмы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал освобожденный от российских оккупантов Гостомель.

Так, в жилом комплексе Покровский, русские войска сформировали свою базу.

На видео видно, как рашисты занимались мародерством, выпотрошили все, что можно выпотрошить. Во всех квартирах домов нет дверей, а ценные вещи вывезли захватчики, оставив после себя развалины.

Можно увидеть бутылки из-под алкоголя – очень много. Свинарник такой, просто невозможно, — рассказывает журналист.

Дмитрий Комаров вошел в ЖК вместе со спецподразделением. В то время украинские защитники проводили зачистку, чтобы нигде не осталось врага.

Ранее журналист также показал уничтоженный самый большой в мире украинский самолет Мрия.

– Сложно сказать, что я чувствую на этом месте. Самолет АН Мрия – гордость украинцев, гордость всего мира. Его встречали во всех аэропортах мира аплодисментами. Его ставили в пример как вершину инженерной мысли. А уничтожила его армия России, только у них рука поднялась, – говорит Дмитрий Комаров.

Он также процитировал уже известную фразу “Вы можете уничтожить Мрию, но мечту украинцев не уничтожить.”

А наша мечта – это реальность. И прямо сейчас строится новая Украина. Её уже ставят в пример во всем мире, как непобедимую страну; как нацию, что является образцом объединения и силы духа и нацией, которая никогда не сдается.

Кстати, Дмитрий Комаров с начала нападения России на Украину начал показывать реалии войны на нашей земле, чтобы донести правду миру.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ужасы творили кафиры в Киевской области.