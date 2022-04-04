Україна

Бучанська різанина: що відбувається зараз на звільненій від окупанта Київщині

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 04 Квітня 2022, 12:30

Більше відео
0:00:40
США передали будинки для українських біженців на Закарпатті
Ніхто не залишиться на вулиці: США передали Закарпаттю модульні будинки для переселенців
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 4 квітня
Нова карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 квітня
0:02:19
Результати роботи гуманітарних коридорів 03.04.22
Маріуполь, Бердянськ та Луганська область — розповідаємо про результати роботи гуманітарних коридорів 3 квітня
0:06:51
Коли можна повератися до Києва - розповідає Кличко
Віталій Кличко про ситуацію у столиці та чи можна повертатися у Київ
Дивитись більше

Останні відео
0:05:04
Бучанська різанина

Бучанська різанина: що відбувається зараз на звільненій від окупанта Київщині
0:00:40
США передали будинки для українських біженців на Закарпатті
Ніхто не залишиться на вулиці: США передали Закарпаттю модульні будинки для переселенців
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 4 квітня
Нова карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 4 квітня
0:03:20
Чому люди повертаються до Києва
Люди повертаються до Києва, а на захід їде все менше охочих — розповідаємо чому
0:02:19
Результати роботи гуманітарних коридорів 03.04.22
Маріуполь, Бердянськ та Луганська область — розповідаємо про результати роботи гуманітарних коридорів 3 квітня
Воєнні злочини Росії в Бучі
Море крові, трупи на дорозі, ґвалтування — це лишили російські “визволителі”. Звіт Human Rights Watch (18+)
0:06:51
Коли можна повератися до Києва - розповідає Кличко
Віталій Кличко про ситуацію у столиці та чи можна повертатися у Київ
Бучанська різанина: що відбувається зараз на звільненій від окупанта Київщині
Виродки, гвалтівники, мародери, вбивці! Реакція світу на звірства росіян у Бучі
0:09:48
Звернення Зеленського 3 квітня
Запросив Меркель і Саркозі до Бучі, побачити, результат політики поступок Росії. Звернення Зеленського 3 квітня
Деблокада - що це і чи можлива деблокада Маріуполя
Маріуполь потребує деблокади: що це таке та чи готові до неї українські військові
Більше відео
США передали будинки для українських біженців на Закарпатті
Читати далі
Ніхто не залишиться на вулиці: США передали Закарпаттю модульні будинки для переселенців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь