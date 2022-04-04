Бучанська різанина: що відбувається зараз на звільненій від окупанта Київщині

Проваливши наступ на Київ, окупанти влаштували терор у передмістях столиці. Гостомель, Ірпінь, Буча — місяць окупації, пекла, катувань.

Побачене після визволення столичних передмість шокувало увесь світ. На вулицях Бучі — тіла мирних беззбройних людей. Деякі зі зв’язаними руками, їх перед смертю мордували путінські виродки. Когось просто розстріляли посеред дороги. Справжній геноцид у центрі Європи у 21-му столітті.

Міністр оборони Олексій Резніков каже: на Росію неодмінно чекатиме новий нюрнберзький процес.

У цьому сторіччі людство побачить новий нюрнберзький процес. Буде відбуватися або в Гаазі, або в Харкові, або в Бучі, або в Ірпені. Очно або заочно, але ми їх дістанемо. Я вам як юрист це кажу, — каже Резніков.

Місцеві радо зустрічають українських воїнів. Але в Бучі поки немає газу, води й світла. Обід готують на багатті перед власними будинками.

Що відбувається нині у звільнених від окупантів землях Київщини — дивіться в сюжеті.



Нагадаємо, більш як 310 мирних людей було поховано на території Бучі в братській могилі. Подекуди тіла беззбройних розстріляних людей лежали просто на вулиці. У місті виявили навіть справжню катівню. Читай про те, як президент Володимир Зеленський відреагував на звірства в Бучі, Ірпені, Ворзелі та Мотижині.