Пробачення цьому немає: Зеленський про російських вбивць та стійкість українського народу

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю представникам українських ЗМІ, де розповів про переговори з РФ, покарання для російських вбивць та стійкість української місцевої влади.

Після опублікованих доказів злочинів росіян проти людяності у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших звільнених українських міст від окупації, спочатку був шок, а потім постало питання, яким буде покарання для тих, хто це вчиняв.

Володимир Зеленський пояснив, що весь процес буде йти згідно із законодавством та міжнародним правом, оскільки ми живемо у цивілізованому світі.

Усі розуміють, що те, що вони зробили — пробачення цьому немає. Ми повинні це знати.

Проте, за словами глави держави, якщо міжнародний закон не вирішуватиме це питання, то український закон знаходитиме вихід із цієї складної ситуації, із цієї трагедії.

Та попри це необхідно знайти сили й продовжувати перемовини, але кожна така трагедія, як у Бучі, буде просто бити по руках щодо тих чи інших перемовин.

Ми вважаємо, що це геноцид, вважаємо, що вони повинні понести всі покарання, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також зауважив позитивні моменти, які вдалось помітити протягом цих 40 днів. Вони стосуються очільників обласних державних адміністрацій, які зараз стали, за його словами, професійними “менеджерами війни”.

Жоден голова обласної державної адміністрації нікуди не втік. Хоча це і не було кадровим підходом.

Так сталося, що ці люди просто потужні. І всі вони на місцях, усі голови обласних державних адміністрацій.

Також Володимир Зеленський наголосив, що міські голови стали “людьми-прапорами”, які підтримували мешканців громад у важкий час війни.

Дивись повну версію інтерв’ю президента України Володимира Зеленського у відео.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FoxNews, в якому розповів, чи піде Україна на поступки заради завершення війни та чого очікує від Заходу.