Про вибухи в Білгороді, поступки заради миру та апетити Росії — інтерв’ю Зеленського для FoxNews

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FoxNews, в якому розповів, чи піде Україна на поступки заради завершення війни, чого очікує від Заходу та прокоментував вибухи в російському Білгороді.

Поступки заради миру

Україна не розглядає жодного іншого варіанту завершення війни, аніж перемога.

— Перемога правди — це перемога України та українців. Питання в тому, коли це (війна – ред.) закінчиться. Це глибоке питання, болісне питання. Крім перемоги, український народ не прийме ніякого результату, – переконаний глава держави.

Водночас, Зеленський наголосив, що офіційний Київ не піде на поступки Росії заради миру, зокрема і поступки частиною наших територій.

Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності й суверенітету не обговорюється.

Про апетити Росії

Президент Росії Володимир Путін “хоче всього, що йому дасть Захід, і його апетити зазвичай ростуть”.

Чим більше їм даєш, тим більше зростає їх апетит, – заявив Зеленський.

Український лідер переконаний, що Росія розширить свою агресію в Європі, за межами України, та отримає бажане, “якщо його зараз не зупинити”.

Про НАТО

Офіційний Київ очікує від провідних країн світу зобов’язань щодо нашої безпеки. Ба більше, український президент переконаний, що Україна здатна зробити НАТО набагато сильніше.

— Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… Ми доповнення, ми локомотив. Думаю, що ми є одним з важливих компонентів європейського континенту, – висловився Зеленський.

Про вибухи в російському Білгороді

Глава держави Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про вибухи в російському Білгороді, заявив, що деякі речі обговорювати з журналістами не може.

– Я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача, як лідера цієї держави. Є речі, якими я ділюся лише з українськими військовими, коли ми спілкуємося, – зазначив він.

Він також наголосив, що це Росія вдерлася на територію України і зараз наша країна потерпає від війни, розпочатої Москвою. Це зараз найбільша трагедія.

– І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна – чесно кажучи, говорити про це непрофесійно.

Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому що б не сталося в тій чи іншій ситуації, мені важко коментувати, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше інтерв’ю дав голова української делегації на перемовинах з Росією Давид Арахамія. Що розповів Арахамія про перемовини, роль Абрамовича та нейтральний статус України, читай за посиланням.