О взрывах в Белгороде, уступках ради мира и аппетитах России — интервью Зеленского для FoxNews

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FoxNews, в котором рассказал, пойдет ли Украина на уступки ради завершения войны, чего ожидает от Запада и прокомментировал взрывы в российском Белгороде.

Уступки ради мира

Украина не рассматривает иного варианта завершения войны, чем победа.

— Победа правды — победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это (война – ред.) закончится. Это глубокий вопрос, болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого результата, – убежден глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что официальный Киев не пойдет на уступки России ради мира, в том числе уступки части наших территорий.

Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается.

Об аппетитах России

Президент России Владимир Путин “хочет всего, что ему даст Запад, и его аппетиты обычно растут”.

Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит, – заявил Зеленский.

Украинский лидер убежден, что Россия расширит свою агрессию в Европе, за пределами Украины, и получит желаемое, “если его сейчас не остановить”.

О НАТО

Официальный Киев ожидает от ведущих стран мира обязательств касательно нашей безопасности. Более того, украинский президент убежден, что Украина способна сделать НАТО гораздо сильнее.

— Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента, – высказался Зеленский.

О взрывах в российском Белгороде

Глава государства Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о взрывах в российском Белгороде, заявил, что некоторые вещи обсуждать с журналистами не может.

– Я не обсуждаю ни единого своего приказа как главнокомандующего, как лидера этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с украинскими военными, когда мы общаемся, – отметил он.

Он также подчеркнул, что Россия вторглась на территорию Украины и сейчас наша страна страдает от войны, начатой Москвой. Это сейчас самая большая трагедия.

– И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то взорвалось, когда в Украине идет война – честно говоря, говорить об этом непрофессионально.

Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, поэтому что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне трудно комментировать, – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее интервью дал глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. Что рассказал Арахамия о переговорах, роли Абрамовича и нейтральном статусе Украины, читай по ссылке.