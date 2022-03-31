Я зберіг “умови капітуляції” для музею Перемоги України — Давид Арахамія про перемовини, роль Абрамовича та нейтральний статус

Вже відбувся не один раунд перемовин між Україною та Росією. Очільник української делегації Давид Арахамія розповів про результати у своєму інтерв’ю.

Про перший договір

— В нас було вже багато раундів перемовин. Я зберіг першу версію умов російської сторони. Це був договір, але я називаю це “умови капітуляції”.

Вони передали нам у паперовому вигляді, і я для музею Перемоги України залишу цей примірник.

Багато наших міжнародних партнерів спостерігають (за процесом перемовин — ред.) та ми їх постійно інформуємо, то вони кажуть, що дуже великий прогрес. Але, якщо для українця, який бачить якийсь проміжковий результат, то переможного аспекту він не бачить.

Арахамія сказав, що дуже важливим результатом є те, що змінилося місце перемовин з Білорусі у Стамбулі.

— Ми поставили вже конкретну позицію публічно. І РФ не може імітувати процес (перемовин — ред.). В них дуже обмежений шлях.

Їм треба зайнятися дійсно справжніми перемовинами або сказати, що вони не хочуть займатися перемовинами й перейти суто на військовий шлях.

Про роль Абрамовича в перемовинах

Арахамія каже, що олігарх виконує позитивну роль в перемовинах, але не зрозуміло, чому він почав це робити публічно.

— Спочатку в нього була така роль, що ми називаємо “back chanel”. Додатковий неофіційний канал зв’язку, який допомагає якісь важкі речі проговорювати нормальною, а не дипломатичною мовою.

Потім завдяки міжнародній пресі, цей прихований канал став відомим. Він був вже присутній на перемовинах.

Він намагається спозиціонувати себе як нейтральна сторона, хоча ми його так не сприймаємо.

Чи погодиться Росія на умови

Давид Арахамія сказав, що Росія не надала відповіді, чи вони погоджуються на умови, але він має відчуття, що по гарантіях безпеки й по самому процесу вони погодяться.

Адже під час відеоконференцій делегація багато часу приділяють саме цим гарантіям. І враховують те, як зробити, щоб вона немала права “вето” чи якогось блокувального голосу.

Про нейтральний статус

Очільник української делегації наголосив — якщо Україна розглядатиме питання щодо повністю нейтрального статусу, треба буде змінювати Основний Закон.

— Ми не хочемо навіть брати на себе, як політики, такий вибір. Це має зробити український народ шляхом проведення загальнонаціонального референдуму.

А якщо ви пам’ятаєте процедуру, то там 3 млн підписів треба зібрати й потім зареєструвати.

Тобто це велика процедура, яка не може бути на не мирній території. Якщо референдум проголосовано, тоді ми вносимо зміни до Конституції. Арахамія також додає, що це не швидкий процес.

За його словами, поки що Україна вимагає вивести ворожі війська зі своєї території. Після того, як буде відведено війська РФ на позиції, які вони займали 23 лютого, відбудеться тимчасове застосування договору, який має бути підписаний.

Адже сторони повинні будуть ратифікувати цей документ у своїх парламентах, а на це також потрібен час.

Також у Мирному договорі між Україною та Росією окремими пунктами винесенні питання ОРДЛО та Криму. Раніше ми детально розповідали про умови Договору гарантій безпеки для України.