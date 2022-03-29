Договір про гарантії безпеки для України — які вимоги висунула українська делегація

Завершилися тригодинні перемовини між українською та російською делегаціями щодо припинення вогню, міжнародних гарантій безпеки для України та вирішення гуманітарних проблем.

Одним із можливих форматів закінчення війни Олександр Чалий назвав саме договір про гарантії безпеки для України.

Основні тези щодо можливого міжнародного договору про гарантії безпеки для України

Одна з принципових умов підписання майбутнього договору — ніщо і ніхто не буде заперечувати вступ України до ЄС.

Імплементація договору буде відбуватися так: референдум, де громадяни висловлять свою думку; після цього — ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України. Ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючим для нас.

Підписання, як і референдум, має бути проведено в умовах повного миру. Росія має припинити вогонь.

Договір про гарантії безпеки — це можливість дипломатичними засобами відновити територіальну цілісність і безпеку України.

Ключова вимога — чіткі юридично зобов’язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічні статті 5 НАТО. Тобто якщо Україна буде об’єктом будь-якої агресії/військового нападу/операції, ми маємо право упродовж трьох днів вимагати негайних консультацій.

Якщо консультації не призведуть до дипломатичного вирішення проблеми, то країни-гаранти мають надати нам військову допомогу, озброєння та закрити небо над Україною.

Якщо нам вдасться закріпити ці положення, то Україна буде готова зафіксувати свій статус як без’ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету. Це історично вже зафіксовано у нашій Декларації про суверенітет 1990 року.

У разі гарантії цих пунктів ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти та не вступатимемо у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України буде можливим у разі отримання згоди країн-гарантів.

Крим у договорі прописаний окремим пунктом. Ми пропонуємо у ньому зафіксувати позицію Росії та України протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя. Упродовж цього часу наші країни не будуть використовувати збройні сили, щоб вирішувати ці питання.

Питання ОРДЛО у договорі також винесені окремим пунктом та мають обговорюватися президентами. Українська сторона знову запропонувала зустріч.

Консультації з країнами-гарантами вже розпочато. За два тижні перемовини можуть бути багатосторонніми, за участю цих держав.

До речі, очільник делегації РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна одночасно з підписанням мирного договору очільниками МЗС.

У момент цього парафування та розгляду договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим закінчилися переговори України та Росії 29 березня 2022 року.