Договір про гарантії безпеки для України — які вимоги висунула українська делегація

Завершилися тригодинні перемовини між українською та російською делегаціями щодо припинення вогню, міжнародних гарантій безпеки для України та вирішення гуманітарних проблем.
Одним із можливих форматів закінчення війни Олександр Чалий назвав саме договір про гарантії безпеки для України.
Договір про гарантії безпеки — це можливість дипломатичними засобами відновити територіальну цілісність і безпеку України.
Якщо консультації не призведуть до дипломатичного вирішення проблеми, то країни-гаранти мають надати нам військову допомогу, озброєння та закрити небо над Україною.
До речі, очільник делегації РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна одночасно з підписанням мирного договору очільниками МЗС.
У момент цього парафування та розгляду договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей.
У момент цього парафування та розгляду договору можливе обговорення різних політичних нюансів та деталей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим закінчилися переговори України та Росії 29 березня 2022 року.