Переговори Росії та України: Кулеба розповів про мінімум і максимум

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, яким має бути результат для України на переговорах з російською стороною у Стамбулі.

Програма мінімум – це насамперед гуманітарні питання, а програма максимум – припинення вогню і досягнення сталої домовленості щодо цього.

Президент України завжди орієнтується на позицію людей, позицію українців. Ми за цей місяць пройшли великий шлях національного єднання.

Я виключаю ситуацію, коли влада зробить щось всупереч волі народу.

Якщо буде зрозуміло, що настрій російської делегації змінився, і вони готові до серйозної, предметної розмови та збалансованих домовленостей, тоді справа піде вперед.

Однак якщо це буде знову повторення їхніх пропагандистських штампів за зачиненими дверима, тоді всі роз’їдуться, так само як з’їхалися.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення, де розповів хороші новини про повернення контролю над певними українськими територіями.