Результат переговорів України зі США: що заявив Байден так Кулеба щодо співпраці світу проти війни тиранії

Міжнародна підтримка України – надзвичайно важлива складова для нашої спільної перемоги добра над всесвітнім злом. Українські дипломати невтомно працюють над зміцненням зв’язків з нашими стратегічними партнерами задля нашого мирного неба.

Сьогодні у Варшаві відбулась зустріч Дмитра Кулеби та Олексія Резнікова з американськими колегами Ентоні Блінкеном, Ллойдом Остіном та президентом США Джо Байденом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього записав відео за підсумками зустрічі із військово-політичним керівництвом США.

Джо Байден приєднався до зустрічі з двох причин. У розвиток свого діалогу з президентом Зеленським, а також, тому що хотів висловити свою повагу та захоплення усіма українцями, які чинять опір російському агресору.

Я з величезним задоволенням передаю його слова захоплення кожному з вас. Кожному солдату в окопі на передовій. Кожному мирному громадянину на окупованій території, який чинить спротив, та кожному захиснику Маріуполя.

Українські дипломати та керівництво разом з партнерами робить усе можливе для того, щоб допомогти Маріуполю.

Ми ще з 2014 року говорили про те, що це війна тиранії проти вільного світу. І ось сьогодні президент Байден теж це сказав.

Те, що відбувається в Україні – змінить історію 21 століття.

Спільними зусиллями досягнемо того, щоби ця зміна була на нашу з вами користь – на користь України, на користь вільного демократичного світу.

Друге, що озвучив президент Байден, це те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому, до нашої перемоги.

Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки ця підтримка лише зростатиме.

Основні тези з розмови з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном

Також була розмова з Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном про конкретні наступні кроки з розвитку нашої взаємодії. Нещодавно США ухвалили чергові санкції, але вже йде робота над прийняттям нових.

Крім того, було порушене питання закриття американських та європейських портів для російських кораблів.

Також обговорили питання щодо того, щоб застосовувати індивідуальні санкції не лише проти олігархів і найближчого оточення Путіна, але й проти всіх політичних фігур РФ. Оскільки вони всі є частинами його агресивної машини.

Обговорили питання, яким чином збадьорити деякі європейські країни, які зараз намагаються під різними приводами не ухвалювати інші жорсткі санкції. Домовились про те, з якими країнами співпрацювати для того, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій Росією.

Наразі РФ потрапила у санкційне оточення, такий собі котел, який найближчі дні та місяці буде стискатися. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо, а Росія заплатить за усі свої злочини.

Щодо нового озброєння була теж предметна розмова з чіткими датами та цифрами.

Знаємо, що деякі країни не вірили в нас та в те, що ми встоїмо. Але сьогодні вони всі слідкують за нашими перемогами.

Ми дякуємо кожній країні за допомогу, але ніхто не зробив для України стільки, скільки США.

У нас завжди вірили США. І ми маємо бути вдячними за все те, що вони зробили для України за цей час.

Український незламний характер та американська зброя – ось це рецепт до нашої перемоги.

Нагадаємо, раніше Сергій Лещенко розповів про нові вигадливі фейки російської пропаганди.