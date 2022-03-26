Результат переговоров Украины с США: что заявил Байден и Кулеба о сотрудничестве мира против войны тирании

Международная поддержка Украины – важнейшая составляющая нашей общей победы добра над всемирным злом. Украинские дипломаты без устали работают над укреплением связей с нашими стратегическими партнерами ради нашего мирного неба.

Сегодня в Варшаве состоялась встреча Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с американскими коллегами Энтони Блинкеном, Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого записал видео по итогам встречи с военно-политическим руководством США.

Джо Байден присоединился к встрече по двум причинам. В развитие своего диалога с президентом Зеленским, а также потому что хотел выразить свое уважение и восхищение всеми украинцами, сопротивляющимися российскому агрессору.

Я с огромным удовольствием передаю его слова восторга каждому из вас. Каждому солдату в окопе на передовой. Каждому мирному гражданину на оккупированной территории, сопротивляющемуся, и каждому защитнику Мариуполя.

Украинские дипломаты и руководство вместе с партнерами делают все возможное, чтобы помочь Мариуполю.

Мы еще с 2014 говорили о том, что это война тирании против свободного мира. И вот сегодня президент Байден тоже это сказал.

Происходящее в Украине – изменит историю 21 века.

Совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу – в пользу Украины, в пользу свободного демократического мира.

Второе, озвученное президентом Байденом, это то, что Соединенные Штаты непреклонно будут с Украиной во всем, абсолютно во всем, к нашей победе.

Ничто не заставит Соединенные Штаты отвлечься от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, эта поддержка будет только расти.

Основные тезисы по разговору с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином

Также был разговор с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином о следующих конкретных шагах по развитию нашего взаимодействия. Недавно США приняли новые санкции, но уже идет работа над принятием новых.

Кроме того, был поднят вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей.

Также обсудили вопрос, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов и ближайшего окружения Путина, но и против всех политических фигур РФ. Поскольку все они являются частями его агрессивной машины.

Обсудили вопрос, каким образом взбодрить некоторые европейские страны, которые сейчас пытаются под разными предлогами не принимать другие жесткие санкции. Договорились о том, с какими странами сотрудничать, чтобы они не становились простором для обхода санкций Россией.

Сейчас РФ попала в санкционное окружение, такой себе котел, который в ближайшие дни и месяцы будет сжиматься. И так продлится до тех пор, пока мы не победим, а Россия заплатит за все свои преступления.

Относительно нового вооружения тоже был предметный разговор с четкими датами и цифрами.

Знаем, что некоторые страны не верили в нас и в то, что мы устоим. Но сегодня все они следят за нашими победами.

Мы благодарим каждую стране за помощь, но никто не сделал для Украины столько, сколько США.

В нас всегда верили США. И мы должны быть благодарны за все то, что они сделали для Украины за это время.

Украинский несгибаемый характер и американское оружие – вот это рецепт нашей победы.

Напомним, ранее Сергей Лещенко рассказал о новых затейливых фейках российской пропаганды.