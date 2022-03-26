Польша планирует аннексировать Западную Украину, серьезно? Лещенко о новых фейках РФ

Учора, 25 березня, Сергій Лещенко розповів про нові вигадливі фейки російської пропаганди.

Полум’я рашистської брехні перекинулося на їхню територію: вони ніяк не можуть з’ясувати, чи помер один з лідерів нинішнього режиму, багаторічний депутат Державної думи Володимир Жириновський.

Ще один інформаційний вкид Росії — міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про начебто наміри Польщі анексувати західну територію України. Це неправда. Польща навпаки надає Україні потужну допомогу в ці скрутні часи.

Інший фейк, який вчора вкинула російська пропаганда, першочергово стосується самих росіян. Йдеться про кількість загиблих російських військових в Україні.

Тільки на початку березня влада РФ сказала, що їх менше ніж 500, коли в Україні вже нараховувалося понад 5 000 загиблих росіян.

25 березня РФ оприлюднила другу від початку війни офіційну статистику. Росіяни нарахували в себе 1 351 загиблого та 3 825 поранених. Водночас Україна повідомляє про 16 100 загиблих росіян, тобто більш ніж у десять разів більше.

РФ приховує правду про кількість смертей своїх громадян. Маніпулюють також щодо кількості загиблих з боку так званих ДНР/ЛНР, адже вони теж залучаються до війни на території України й теж гинуть.

Будь ласка, довіряйте лише офіційним українським джерелам та дотримуйтеся інформаційну гігієну.

Хвороблива фантазія російських ЗМІ щоразу вигадує все більш абсурдні фейки, проте наративи пропаганди залишаються незмінними. Журналістка та блогерка Яніна Соколова розповіла, як та чим Росія промиває мізки людей.