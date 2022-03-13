Як Росія промиває мізки? Яніна Соколова про головні наративи пропаганди

Журналістка та блогерка Яніна Соколова професійно відстежує головні наративи пропагандистських фейків, які ворог намагається кидати по різних каналах.

Які наразі головні фейкові новини кружляють у російському інформпросторі.

На чому зараз сконцентровані фейки? Про внутрішню пропаганду

– У них хвилеподібно розвивається історія під назвою війна. Ми слідкуємо за цим з 2018 року, вже відтоді вони готували для глядачів свою внутрішню історію.

Головним спекулянтом в історії з війною, з усіма маразматичними фейками про біологічну зброю, про те, що ми збираємось нападати, що ми скооперувались з американцями, завжди був Володимир Жириновський.

Ця людина була механізмом, який випробовував реакцію росіян на всі ті думки, які, на жаль, втілилися в життя.

Лейтмотив ефірів у Росії зараз – це біологічна зброя.

– Українці разом зі своїми хіміками-ядерниками у Харкові створюють зброю, яка з допомогою кажанів мала б розповсюдитися по Росії та Білорусі та заразити невиліковними хворобами все російське і білоруське населення.

Українці над цим активно працюють, за словами росіян, а спонсорують це все американці.

Щоб ви розуміли до кінця, що в цій хворій голові відбувається.

Це зараз головна тема в Росії, яка цілком серйозно розбирається з експертами та вченими у прямих ефірах.

Друга історія фейків – це росіяни зараз виграють війну з Україною

– Там не розповідають про кількість жертв, тобто про 12 тисяч загиблих росіян – їх немає в порядку денному.

Там лунає, що є лише кілька сотень загиблих, але українців загинуло значно більше.

Весь порядок денний – це не обстріли реальних житлових районів та вбивства мирних жителів в Україні.

Акцент лише на тому, що вони обстрілюють лише військові об’єкти та урядові будівлі в різних містах.

Жертви мирного населення замовчуються.

Якщо ситуація виходить на широкий загал, як обстріл пологового будинку в Маріуполі, то росіяни говорять, що це ЗСУ обстріляли його.

Лавров в Анталії підтвердив, що так, то ми, але ми думали, що там база АЗОВу, тому обстріляли. “Не вірте відеоматеріалам, це надумано, то грим на обличчі вагітної жінки Маріанни”.

YouTube забрав можливість монетизувати, Instagram, Facebook, TikTok заблоковані, залишиться лише один телевізор, де фейки лунають цілодобово.

Зовнішня пропаганда

– Вектор пропаганди трошки змінився. Два тижні тому вони промацали ситуацію.

Через реакцію Заходу та всього світу, які транслюють правду, Росії немає сенсу тягатись в інформаційній війні, витрачаючи мільйони, яких у них вже немає і не буде на зовнішню аудиторію.

З 27 лютого вони перейшли на відтворення виключно внутрішнього контенту.

Рудиментарний орган Раша Тудей транслює викривлену картину втрат на війні та робить акцент на тому, що американці дають нацистам та ультрарадикалам зброю й устаткування.

“Війна фінансується Заходом, там новітня зброя, тому вони ось так от вправно тримають Київ, Харків і решту міст, але вже Україна видихається.!

Обвинувачують весь світ у тому, що він нас підтримує і говорять, що всі проти Росії, бо не хочуть, щоб Росія була успішною.

Це трансляція на зовнішню аудиторію. Вона тотожна з трансляцією на внутрішню аудиторію, яка передусім зараз цікавить Путіна.

Війна, як реставрація СРСР, і війна, як прикриття розвалу Росії – це можливість узурпувати владу, зробити так, аби росіяни повірили в те, що весь світ їм загрожує, і Україна зокрема.

Як Росія пояснює неуспіхи в Україні

– Виявляється, що українська армія тепер третя за силою на континенті. Перша – російська, друга – турецька, а третя – українська.

Але річ у тім, що сильна армія в них тільки в телевізорі. Все, що сильне в Росії – це міф. Кадирівці теж страшні тільки по телевізору.

Крах Росії та залізна завіса – це реальність, це доведений факт. Санкції вже ніхто не скасує.

Українцям залишається боротись до кінця, ми вже першу частину битви виграли й будемо вигравати надалі.

Я дуже сподіваюсь з меншими втратами мирного населення та серед війська, яке у нас неймовірне, — додає Яніна Соколова.

А для того, аби завжди залишатися свідомими, треба добре володіти найпотужнішою зброєю від фейків — медіаграмотністю. Читайте, як сьогодні брати медіаграмотність на озброєння.