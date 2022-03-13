Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому стисло розповів про ситуацію в Україні станом на 13 березня.
Майже 13 тисяч вбитих окупантів за неповних 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах, — заявив глава держави.
Заяви глави держави тезово далі:
Нагадаємо, ситуація в Маріуполі критична. Від зневоднення в укритті там померла одна дитина. Місто на межі гуманітарної катастрофи. Кілька днів поспіль російські військові завертають машини з гуманітарним вантажем, які прямують до Маріуполя.