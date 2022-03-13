Україна

Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 13 Березня 2022, 14:20

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