Росія втратила в Україні більше вояків, ніж у двох чеченських війнах — нова заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому стисло розповів про ситуацію в Україні станом на 13 березня.

Майже 13 тисяч вбитих окупантів за неповних 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах, — заявив глава держави.

Заяви глави держави тезово далі:

Росія вже втратила тисячі одиниць військової техніки. Ми розуміємо, що у них є ще, але і ми будемо захищатися далі.

Україна не здається, військові не здаються, народ не здається. Україна бореться героїчно.

Нам вдалося вивезти майже 125 тисяч людей на безпечну територію гуманітарними коридорами.

Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Гуманітарний вантаж у двох годинах від Маріуполя, всього лише за 80 км від міста. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників церкви, що супроводжують вантаж.