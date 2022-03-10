На вулицях лежать тіла, води немає, люди сидять по підвалах — ситуація в Маріуполі

Росія цинічно знищує Маріуполь, який не здається ворогу. Противник зриває евакуацію, скидаючи бомби на шляхи, якими проходять зелені коридори.

Місто заблоковане, тож колони машин із гуманітарним вантажем та автобуси, якими планували вивезти людей, повернулись у Запоріжжя. Так триває уже шість днів, інформують у міськраді.

До нашої редакції постійно телефонують рідні тих, хто залишився у місті. Нині там майже не працює мобільний зв’язок.

Тож люди від кінця минулого тижня не знають, що відбудеться з їхніми близькими. З останніх повідомлень: у місті нема ні світла, ні газу. На вулицях лежать тіла убитих.

Люди сидять по підвалах, як шпроти у банках, дихають пилом. У бараки, де переховуються цивільні, постійно прилітають снаряди. Найбільше мешканці Маріуполя просять про воду, яку в місті нині дістати неможливо.