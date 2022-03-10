На улицах лежат тела, воды нет, люди сидят по подвалам — ситуация в Мариуполе

Россия цинично уничтожает Мариуполь, не сдающийся врагу. Противник срывает эвакуацию, сбрасывая бомбы на пути, по которому проходят зеленые коридоры.

Город заблокирован, поэтому колонны машин с гуманитарным грузом и автобусы, которыми планировали вывезти людей, вернулись в Запорожье. Так проходит уже шестой день, информируют в горсовете.

В нашу редакцию постоянно звонят родные оставшихся в городе. Сейчас там почти не работает мобильная связь.

Так что люди с конца прошлой недели не знают, что происходит с их близкими. Из последних сообщений: в городе нет ни света, ни газа. На улицах лежат тела убитых.

Люди сидят по подвалам, как шпроты в банках, дышат пылью. В бараки, где прячутся гражданские, постоянно прилетают снаряды. Больше всего жители Мариуполя просят о воде, которую в городе сейчас достать невозможно.