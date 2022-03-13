Россия потеряла в Украине больше военных, чем в двух чеченских войнах — новое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором кратко рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 13 марта.
Почти 13 тысяч убитых оккуапантов за неполных 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах, — заявил глава государства.
Почти 13 тысяч убитых оккуапантов за неполных 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах, — заявил глава государства.
Заявления главы государства тезисно далее:
Напомним, ситуация в Мариуполе критичная. От обезвоживания в укрытии там умер один ребенок. Город на грани гуманитарной катастрофы. Несколько дней подряд российские военные заворачивают машины с гуманитарным грузом, которые следуют в Мариуполь.