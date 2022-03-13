Россия потеряла в Украине больше военных, чем в двух чеченских войнах — новое заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором кратко рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 13 марта.

Почти 13 тысяч убитых оккуапантов за неполных 18 дней. Это уже больше, чем в обеих чеченских войнах, — заявил глава государства.

Заявления главы государства тезисно далее:

Россия уже потеряла тысячи единиц военной техники. Мы понимаем, что у них еще есть, но и мы будем защищаться дальше.

Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается. Украина сражается героически.

Нам удалось вывезти около 125 тысяч человек на безопасную территорию гуманитарными коридорами.

Сегодня ключевая задача – Мариуполь. Гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя, всего в 80 км от города.

Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников церкви, сопровождающих груз.

Украина отправила своим гражданам 100 тонн самого необходимого.

Напомним, ситуация в Мариуполе критичная. От обезвоживания в укрытии там умер один ребенок. Город на грани гуманитарной катастрофы. Несколько дней подряд российские военные заворачивают машины с гуманитарным грузом, которые следуют в Мариуполь.