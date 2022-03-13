Как Россия промывает мозги? Янина Соколова о главных нарративах пропаганды

Журналистка и блоггер Янина Соколова профессионально отслеживает главные нарративы пропагандистских фейков, которые враг пытается бросать по разным каналам.

Какие фейки сейчас витают в российском информпространстве.

На чем сейчас сконцентрированы фейки? О внутренней пропаганде

— В них волнообразно развивается история под названием “война”.

Мы следим за этим с 2018 года, уже с тех пор они готовили для зрителей свою внутреннюю историю к войне.

Главным спекулянтом в истории с войной, со всеми маразматическими фейками о биологическом оружии, о том, что мы собираемся нападать, что мы скооперировались с американцами, всегда был Владимир Жириновский.

Этот человек был механизмом, который испытывал реакцию россиян на все мысли, они, к сожалению, воплотились в жизнь.

Лейтмотив эфиров в России сейчас – биологическое оружие.

— Украинцы вместе со своими химиками-ядерщиками в Харькове создают оружие, которое с помощью летучих мышей должно распространиться по России и Беларуси и заразить неизлечимыми болезнями все российское и белорусское население.

Украинцы над этим активно трудятся, по словам россиян, а спонсируют это все американцы.

Чтобы вы понимали до конца, что в этой больной голове происходит.

Это сейчас главная тема в России, вполне серьезно разбирающаяся с экспертами и учеными в прямых эфирах.

Вторая история фейков – это россияне сейчас выигрывают войну с Украиной.

— Там не рассказывают о количестве жертв, то есть о 12 тысячах погибших россиян – их нет в повестке дня.

Там звучит, что есть всего несколько сотен погибших, но украинцев погибло гораздо больше.

Вся повестка дня – это не обстрелы реальных жилых районов и убийства мирных жителей в Украине.

Акцент лишь на том, что они обстреливают только военные объекты и здания правительства в разных городах.

Жертвы мирного населения умалчиваются.

Если ситуация выходит на широкую общественность, как обстрел роддома в Мариуполе, то россияне говорят, что это ВСУ обстреляли его.

Лавров в Анталии подтвердил, что да, это мы, но мы думали, что там база АЗОВа, поэтому обстреляли.

Мол, не верьте видеоматериалам, это надумано, то грим на лице беременной женщины Марианны.

YouTube забрал возможность монетизировать, Instagram, Facebook, TikTok заблокирован, останется только один телевизор, где фейки раздаются круглосуточно.

Внешняя пропаганда

— Вектор пропаганды немного изменился.

Две недели назад они прощупали ситуацию и из-за реакции всего мира, транслирующего правду, России нет смысла таскаться в информационной войне, тратя миллионы, которых у них уже нет и не будет на внешнюю аудиторию.

С 27 февраля они перешли на воспроизведение исключительно внутреннего контента.

Рудиментарный орган Раша Тудей транслирует искривленную картину потерь на войне и делает акцент на том, что американцы дают нацистам и ультрарадикалам оружие и оборудование.

“Война финансируется Западом, там новейшее оружие, поэтому они вот так вот ловко держат Киев, Харьков и остальные города, но уже Украина выдыхается.”

Обвиняют весь мир в том, что нас поддерживают и говорят, что все против России, потому что не хотят, чтобы Россия была успешной.

Это трансляция на внешнюю аудиторию.

Она тождественна трансляции на внутреннюю аудиторию, которая прежде всего сейчас интересует Путина.

Война как реставрация СССР и война как прикрытие развала России – это возможность узурпировать власть, сделать так, чтобы россияне поверили в то, что весь мир им грозит, и Украина в частности.

Как Россия объясняет неуспехи в Украине

— Оказывается, украинская армия теперь третья по силе на континенте. Первая – русская, вторая – турецкая, а третья – украинская.

Сильная армия у них только в телевизоре. Все, что сильно в России – это миф. Кадыровцы страшны только по телевизору.

Крах России и железный занавес – это реальность, это доказанный факт. Санкции уже никто не отменит.

Украинцам остается бороться до конца, мы уже первую часть битвы выиграли и будем выигрывать дальше.

Я очень надеюсь с меньшими потерями мирного населения и среди войск, которые у нас невероятно, — добавляет Янина Соколова.

А для того, чтобы всегда оставаться сознательными, нужно хорошо владеть мощным оружием от фейков – медиаграмотность. Читайте, как сегодня принимать медиаграмотность на вооружение.