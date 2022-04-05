Росія порушила всі права людини, але чому вона досі залишається в ООН

Росія, яка знищує цілі сім’ї українців, катує людей, має бути в ізоляції.

Рада Європи, Конференція європейських конституційних судів, майже всі спортивні федерації та культурні об’єднання виключили росіян зі свого складу, або призупинили їхню діяльність, або ж просто бойкотують.

Однак є ще інші міжнародні організації, позиція яких для України вкрай важлива, і в яких точно не місце Росії. Бо вирішують питання безпеки, гуманітарного права чи медицини.

Росія досі залишається у складі Ради ООН з прав людини, це обурило багато країн, зокрема Латвія, Велика Британія, Сполучені штати.

ВООЗ також має ізолювати Росію, адже вона атакувала сотні лікарень по Україні.

Є ще багато організацій звідки ще не вигнали Росію і наші урядовці роблять все, щоб це сталося як найшвидше.

Нещодавно світ зміг побачити усю жорстокість Росії та що в Україні справді йде війна та чиниться геноцид. Раніше ми розповідали про реакцію світу на звірства росіян у Бучі.