Россия нарушила все права человека, но почему она до сих пор остается в ООН

Россия, которая уничтожает целые семьи украинцев, пытает людей, должна быть в изоляции.

Совет Европы, Конференция европейских конституционных судов, почти все спортивные федерации и культурные объединения исключили россиян из своего состава, либо приостановили их деятельность, либо просто бойкотируют.

Однако есть еще другие международные организации, позиция которых для Украины очень важна, и у которых точно не место России. Потому что решают вопросы безопасности, гуманитарного права или медицины.

Россия до сих пор остается в составе Совета ООН по правам человека, это возмутило многие страны, включая Латвию, Великобританию, Соединенные штаты.

ВОЗ также должна изолировать Россию, ведь атаковала сотни больниц по Украине.

Есть еще много организаций, откуда еще не выгнали Россию, и наши чиновники делают все, чтобы это произошло как можно быстрее.

Недавно мир смог увидеть всю жестокость России и что в Украине действительно идет война и происходит геноцид. Ранее мы рассказывали о реакции мира на зверства россиян в Буче.