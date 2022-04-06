Депутинизация, новые санкции, идеи реформировать ООН — успехи дипломатического фронта 6 апреля

Пока наши военные борются за победу Украины с помощью оружия, дипломатический фронт тоже не сидит, сложа руки. О важных шагах к депутинизации мира и изоляции России — далее.

Депутинизация мира

Соединенные Штаты вместе с Украиной и другими государствами-членами потребуют приостановления членства России в Совете ООН по правам человека.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал трансформировать ООН, как организацию, которая должна гарантировать мир и безопасность в мире. Он также предложил провести в Киеве глобальную конференцию по вопросам реформирования мировой безопасности и международного права.

Несколько стран мира объявили о высылке десятков российских дипломатов. В частности, речь идет об Италии, Испании, Швеции, Дании, Латвии, Эстонии, Словении и Румынии.

Евросоюз объявил 19 дипломатов из РФ персонами нон-грата за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу.

Санкции против России

Тот же ЕС вводит пятый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Санкции включают в себя: запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год и запрет российским судам входить в порты ЕС.

Между тем Минфин США ввел санкции против российского даркнета Hydra Market, чтобы снизить киберпреступность, распространение опасных наркотиков и других незаконных “предложений” с этого российского сайта.

Поддержка мира

Более 40 конгрессменов США направили письмо-обращение Джо Байдену с призывом предоставить Украине дополнительную военную помощь, указали также список необходимого.

направили письмо-обращение Джо Байдену с призывом предоставить Украине дополнительную военную помощь, указали также список необходимого. В Чехии нижняя палата парламента единогласно приняла постановление, в котором осуждает военные преступления, совершенные военными Российской Федерации в Украине.

нижняя палата парламента единогласно приняла постановление, в котором осуждает военные преступления, совершенные военными Российской Федерации в Украине. Между тем, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала к срочному и полному расследованию военных преступлений, совершенных россиянами в Киевской области.

Напомним, несмотря на зверства в Киевской области и полномасштабную войну против Украины, Россия до сих пор остается в составе Совета ООН по правам человека и ВООЗ. Узнай, какие международные организации объявили России бойкот по ссылке.