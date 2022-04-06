Умер главный шут Путина! Чем запомнился Жириновский

Владимир Жириновский умер. Шут из рода кремлевских. Его называли среди своих “великим молодцем”, а личность определяли как масштабную, сильно повлиявшую на историю развития политической системы террористической России.

Первые сообщения о том, что Владимир Жириновский умер, появлялись давно, но пожелания украинцев были еще раньше. Хотя для нас он не был жив и тогда, когда дышал.

Теперь же информация стала официальной. Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил в Telegram известие, греющее душу не меньше, чем потери российской оккупантской армии в Украине.

Плевался ядом этот так называемый политик в сторону Украины уже давно. Он призвал разрушить нашу родину и даже сказал о точной дате начала полномасштабного вторжения.

Чем еще запомнился главный путинский шут, смотри в видео. Приятного просмотра!

Напомним, ранее мы рассказывали о достижениях дипломатического фронта 6 апреля — депутинизации, новых санкциях, намерениях реформировать ООН.