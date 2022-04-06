Ставлення до росіян та хто винен у війні проти України? Нове соцопитування серед українців

90% українців кажуть: їхнє ставлення до Росії погіршилося. Про це свідчать результати третьої хвилі національного опитування під час війни, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

Як стало відомо, на початку війни про зміну ставлення до Росії на гірше говорили 81% населення України. А ще 6% було “важко відповісти”.

Ситуація в регіонах

Дослідники кажуть, що найбільше погіршилося ставлення до Росії у східному регіоні. За місяць війни кількість тих, хто відчуває більш негативне ставлення до РФ, тут виросла на 20% (до позначки у 83%).

На другому місці за стрімкістю погіршення — північний регіон. Тут негативу до Росії побільшало на 14% (до 95% серед населення).

Частково це може бути результатом спілкування українців зі знайомими “по той бік”, бо паралельно падає частка тих, хто винить в агресії тільки керівництво РФ, і укріплюється думка, що війна — колективна відповідальність російських керівників, еліт і народу.

Коментує результати опитування засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Думки щодо еміграції

Якщо на початку війни хотіли емігрувати 35%, то зараз лише 8% готові лишитися за кордоном назавжди.

Також зростає упевненість в перемозі України. Тепер у здатність України відбити наступ Росії вірять 90% українців.

Емоції українців

Якщо раніше превалював страх і напруга, то зараз з’являється все більше роздратування і розчарування, образа і гнів.

Довідково: Gradus Research у рамках проекту Градус суспільства під час війни провів три хвилі опитувань серед українців. Перша хвиля — 28 лютого–1 березня, друга — 8 березня і третя — 28 березня 2022 року. Опитування проводили серед українців віком 18–60 років, що проживають у містах з кількістю населення 50 тис+.

Нагадаємо, Росія вже не приховує бажання вчинити геноцид українського народу. Зокрема, українців російські ЗМІ називають пасивними нацистами.