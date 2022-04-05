Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу

Путінські пропагандисти вже навіть не приховують, що ведуть відвертий геноцид проти України. Про це написало державне видання країни-загарбника РИА-новости.

Кремлівські пропагандисти опублікували маразматичну статтю під назвою “Що Росія повинна зробити з Україною”.

Там ідеться не лише про так звану “денацифікацію”, а й про “деукраїнізацію”, якої нібито потребує українська влада й більшість народу.

Серед методів автор пропонує “перевиховання” — ідеологічні репресії та жорстку цензуру культури та освіти. І пише, що сама назва Україна не може взагалі існувати, а українців називають пасивними нацистами.

Президент Зеленський, виступаючи онлайн в парламенті Румунії, назвав цю статтю одним з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців.

Нагадаємо, раніше відбувся важливий виступ Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН.