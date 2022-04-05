Назвали украинцев пассивными нацистами: РФ уже не скрывает желания геноцида нашего народа

Путинские пропагандисты уже даже не скрывают, что ведут откровенный геноцид против Украины. Об этом написало государственное издание страны-захватчика РИА-новости.

Кремлевские пропагандисты опубликовали маразматическую статью под названием “Что Россия должна сделать с Украиной”.

Там речь идет не только о так называемой “денацификации”, но и о “деукраинизации”, в которой якобы нуждается украинская власть и большинство народа.

Среди методов автор предлагает “перевоспитание” — идеологические репрессии и жесткую цензуру культуры и образования. И пишет, что само название Украина вообще не может существовать, а украинцев называют пассивными нацистами.

Президент Зеленский, выступая онлайн в парламенте Румынии, назвал эту статью одним из доказательств будущего трибунала против российских военных преступников.

Напомним, ранее состоялось важное выступление Зеленского на заседании Совета безопасности ООН.