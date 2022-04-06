Отношение к русским и кто виноват в войне против Украины? Новый соцопрос среди украинцев

90% украинцев говорят: их отношение к России ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты третьей волны национального опроса во время войны, проведенного исследовательской компанией Gradus Research

Как стало известно, в начале войны об изменении отношения к России в худшую сторону говорили 81% населения Украины. А еще 6% “затруднялись ответить”.

Ситуация в регионах

Исследователи говорят, что сильнее всего ухудшилось отношение к России в восточном регионе. За месяц войны количество тех, кто испытывает более негативное отношение к РФ, здесь выросло на 20% (до отметки в 83%).

На втором месте по стремительности ухудшения — северный регион. Здесь негатив к России питают на 14% людей больше (до 95% среди населения).

Отчасти это может быть результатом общения украинцев со знакомыми “по ту сторону”, потому что параллельно падает доля тех, кто обвиняет в агрессии только руководство РФ, и укрепляется мнение, что война — коллективная ответственность российских руководителей, элит и народа.

Комментирует результаты опроса основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Мнения касательно эмиграции

Если в начале войны хотели эмигрировать 35%, то сейчас только 8% готовы остаться за границей навсегда.

Также растет и уверенность в победе Украины. Теперь в способность Украины отразить наступление России верят 90% украинцев.

Эмоции украинцев

Если раньше превалировали страх и напряжение, то сейчас украинцы чувствуют все большее раздражения и разочарования, обиды и гнева.

Справка: Gradus Research в рамках проекта Градус общества во время войны провел три волны опросов среди украинцев. Первая волна — 28 февраля–1 марта, вторая — 8 марта и третья — 28 марта 2022 года. Опрос проводился среди украинцев в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с количеством населения 50 тыс+.

Напомним, Россия уже не скрывает желания совершить геноцид украинского народа. В частности, украинцев росСМИ называют пассивными нацистами.