Світ

Росіяни розглядають голод як зброю: Зеленський звернувся до уряду Ірландії

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 06 Квітня 2022, 16:20
виступ зеленського в Ірландії

Більше відео
0:22:17
Кремлівський блазень
Помер головний блазень Путіна! Чим запам’ятався Жириновський
Росіяни розглядають голод як зброю: Зеленський звернувся до уряду Ірландії
Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня
0:01:06
РФ більше не приховує бажання вчинити геноцид українців
Назвали українців пасивними нацистами: РФ вже навіть не приховує бажання геноциду нашого народу
0:04:05
Чому Росія досі залишається у складі ООН
Росія порушила всі права людини, але чому вона досі залишається в ООН
Дивитись більше

Останні відео
0:22:17
Кремлівський блазень

Помер головний блазень Путіна! Чим запам’ятався Жириновський
виступ зеленського в Ірландії
Росіяни розглядають голод як зброю: Зеленський звернувся до уряду Ірландії
0:06:46
Іван Федоров про ситуацію у Мелітополі
Витівка окупантів у Мелітополі — збираються мобілізовувати до російської армії українців
Ставлення до росіян
Ставлення до росіян та хто винен у війні проти України? Нове соцопитування серед українців
0:04:32
Чи можлива евакуація з Маріуполя
Пройти майже 80 км пішки — це приреченість: чому так складно евакуювати людей з Маріуполя
війна в Україні
ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині — яка ситуація по Україні
Росіяни розглядають голод як зброю: Зеленський звернувся до уряду Ірландії
Депутінізація, нові санкції, наміри реформувати ООН — здобутки дипломатичного фронту 6 квітня
0:03:52
Воєнний щоденник дівчинки з Маріуполя
Долина смертної тіні. Щоденник 15-річної дівчинки із Маріуполя вразив тисячі людей
0:03:48
Ситуація у Києві 05.04.2022
Небезпека не минула! Як зараз живе Київ і чи можна вже приїжджати
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 квітня
Більше відео
Кремлівський блазень
Читати далі
Помер головний блазень Путіна! Чим запам’ятався Жириновський
Іван Федоров про ситуацію у Мелітополі
Читати далі
Витівка окупантів у Мелітополі — збираються мобілізовувати до російської армії українців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь