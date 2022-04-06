Росіяни розглядають голод як зброю: Зеленський звернувся до уряду Ірландії

Президент України Володимир Зеленський вкотре показав себе справжнім лідером на міжнародній політичній арені.

Зеленський звернувся до уряду Ірландії, закликавши його і далі боротися проти війни в Україні. Також Зеленський запросив Ірландію взяти участь у відбудові країни.

Фірмовий почерк окупантів — знищувати все, що забезпечує життя звичайним людям: місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, аграрну техніку.

Президент України розповів про усі злочини окупантів: як вони мінують поля, блокують порти з завантаженою продукцією на експорт.

Росіяни розглядають голод як зброю та інструмент, щоб домінувати.

За словами Зеленського, свідоме знищення полів спричиняє продовольчу кризу, що може призвести:

мінімум до політичної турбулентності,

максимум до спалаху насильства в нестабільних регіонах та нового масового потоку біженців, які шукатимуть їжі, просто щоб вижити.

Відповідно, для мільйонів бідних на півночі Африки та у частині азійських країн стане ще складніше годувати сім’ї.

Українці теж відчувають голод. Президент розповів, як Росія застосовує голод і проти України з перших днів війни.

Півмільйонне місто Маріуполь заблокували як з моря, так і з землі, блокують гуманітарні вантажі: воду, їжу, ліки — їх неможливо завезти.

Окупанти вже влаштували гуманітарну катастрофу. В Маріуполі не залишилося жодної вцілілої будівлі.

А тіла вбитих людей так і залишилися лежати на вулицях міста, в руїнах будинків, у завалених підвалах.

Ми не знаємо, скільки маріупольців було вбито Росією, але ми знаємо, що це було частиною загальної тактики окупантів.

Вони намагалися зробити те саме з Черніговом, Харковом, Сумами, Охтиркою, Ізюмом, Волновахою та багатьма іншими містами. У це важко повірити, але це факт.

Факт, що містяни Маріуполя на шкільних зошитах малювали карти місць поховання своїх близьких, щоб потім їх знайти.

Факт, що окупанти розстрілювали людей на дорогах, коли ті намагалися врятуватися з окупації. Досі на дорогах стоять сотні розстріляних машин.

Факт, що російські військові навіть не намагалися прибирати з вулиць тіла убитих людей.

Факт, що за 42 дні повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 167 дітей, а всіх жертв підрахувати зараз просто неможливо.

Зеленський наголосив, що держава, яка робить все це, не заслуговує бути у міжнародній спільноті.

Росія не заслуговує на відносини з нею як з однією з нормальних держав. Вона повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.

У 21-му сторіччі ця держава вважає себе колоніальною імперію, що має право підкорювати сусідні народи й знищувати будь-яку основу для їхнього самостійного життя, навіть саму ідентичність народу.

На окупованих територіях росіяни навмисне шукали та вбивали вчителів, усіх, хто пов’язаний з армією, представників місцевого самоврядування. Вони викрадають та вбивають керівників громад.

Разом з армією заходили загони, які створені для придушення будь-якого політичного опору.

Зараз, коли лунають дискусії про санкції проти РФ, президент України вже не може чути будь-які сумніви й бачити будь-яку нерішучість.

Після всього, що ми пережили, після всього, що зробили російські війська.

Тому Україна наголошує й досі бореться за поглиблення санкцій проти цієї держави.

Великим компаніям треба піти з російського ринку. Потрібно зупинити будь-який зв’язок російських банків з банківською світовою системою. Відмовитися від російської нафти.

Володимир Зеленський подякував народу Ірландії за те, що він не лишився нейтральним до горя й страждань, які Росія принесла українцям.

Я вдячний вам за підтримку санкцій, за гуманітарну і фінансову підтримку, за наших людей, які знайшли безпеку та прихисток на вашій землі.

І оскільки Росія ще не відмовилася від своїх планів і продовжує наступальні операції, то Зеленський закликав зупинити війну, спільно переконувати ЄС у необхідності загострити санкції.

Єдиною перешкодою президент вважає дефіцит принциповості окремих лідерів, які все ще думають, що війна та воєнні злочини не такі страшні, як фінансові збитки.

Також президент України вже зараз думає про відновлення України.

Він запрошує провідні країни Європи взяти участь у відбудові України. Запрошення отримала й Ірландія.

Нас чує увесь світ. Нещодавно Зеленський виступив із важливим повідомленням на засіданні ООН. Ми виокремили найважливіші моменти з його промови.