Россияне рассматривают голод как оружие: Зеленский обратился к правительству Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз показал себя настоящим лидером на международной политической арене.

Зеленский обратился к правительству Ирландии, призвал его и дальше бороться против войны в Украине. Также Зеленский пригласил Ирландию принять участие в восстановлении страны.

Фирменный почерк оккупантов — уничтожать все, что обеспечивает жизнь обычным людям: места хранения топлива, распределительные центры продуктов, аграрную технику.

Президент Украины рассказал обо всех преступлениях оккупантов, как они минуют поля, блокируют порты с загруженной продукцией на экспорт.

Россияне рассматривают голод как оружие и инструмент, чтобы доминировать.

По словам Зеленского, сознательное уничтожение полей ведет к продовольственному кризису, что может привести:

минимум к политической турбулентности;

максимум к вспышке насилия в нестабильных регионах и новому массовому потоку беженцев, которые будут искать еду, чтобы просто выжить.

Таким образом, для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить семьи.

Украинцы тоже чувствуют голод. Президент рассказал, как Россия применяет голод и против Украины с первых дней войны.

Полумиллионный город Мариуполь заблокировали как с моря, так и с суши, блокируют гуманитарные грузы: воду, еду, лекарства — их невозможно завезти.

Оккупанты уже устроили гуманитарную катастрофу. В Мариуполе не осталось ни одного уцелевшего здания.

А тела убитых людей так и остались лежать на улицах города, в развалинах домов, в заваленных подвалах.

Мы не знаем, сколько мариупольцев было убито Россией, но мы знаем, что это было частью общей тактики оккупантов.

Они пытались сделать то же самое с Черниговом, Харьковом, Сумами, Ахтыркой, Изюмом, Волновахой и многими другими городами. В это тяжело поверить, но это факт.

Факт, что горожане Мариуполя на школьных тетрадях рисовали карты мест захоронения своих близких, чтобы потом их найти.

Факт, что оккупанты расстреливали людей на дорогах, когда те пытались спастись из оккупации. До сих пор на дорогах стоят сотни расстрелянных машин.

Факт, что российские военные даже не пытались убирать с улиц тела убитых людей.

Факт, что за 42 дня полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 167 детей, а всех жертв подсчитать сейчас просто невозможно.

Зеленский подчеркнул, что государство, которое делает все это, не заслуживает на место в международном сообществе.

Россия не заслуживает отношений с ней как с одним из нормальных государств. Она должна отвечать за все, что натворила на украинской земле.

В 21-м веке это государство считает себя колониальной империей, имеющей право покорять соседние народы и уничтожать любую основу для их самостоятельной жизни, даже саму идентичность народа.

На оккупированных территориях россияне специально искали и убивали учителей, всех, кто связан с армией, представителей местного самоуправления. Они похищают и убивают руководителей общин.

Вместе с армией заходили отряды, созданные для подавления любого политического сопротивления.

Сейчас, когда звучат дискуссии о санкциях против РФ, президент Украины уже не может слышать какие-либо сомнения и видеть какую-либо нерешительность.

После всего, что мы пережили, после всего, что сделали русские войска.

Поэтому Украина до сих пор борется за усиление санкций против этого государства.

Большим компаниям нужно уйти с российского рынка. Нужно остановить любую связь российских банков с банковской мировой системой. Отказаться от российской нефти.

Владимир Зеленский поблагодарил народ Ирландии за то, что он не остался нейтральным к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам.

Я благодарен за поддержку санкций, за гуманитарную и финансовую поддержку, за наших людей, которые нашли безопасность и убежище на вашей земле.

И поскольку Россия еще не отказалась от своих планов и продолжает наступательные операции, Зеленский призвал остановить войну.

Совместно убеждать ЕС в необходимости усилить санкции.

Единственным препятствием президент считает дефицит принципиальности отдельных лидеров, которые все еще думают, что война и военные преступления не настолько страшны, как финансовый ущерб.

Также президент Украины уже сейчас думает о восстановлении Украины.

Он приглашает ведущие страны Европы поучаствовать в восстановлении Украины. Такое приглашение получила, в том числе, Ирландия.

Нас слышит весь мир. Недавно Зеленский выступил с важным сообщением на заседании ООН. Мы выделили самые важные моменты его речи.