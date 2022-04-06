Российские военные сменили тактику. Новое обращение Зеленского 6 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру на 42 день войны России против Украины.
Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе, — сказал президент.
Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то Россия будет рассматривать это как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну на Донбассе, — сказал президент.
Напомним, ранее мы объясняли, почему Россия нарушила все законы ведения войны.