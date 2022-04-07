Уборка только после разминирования. В освобожденной Бородянке чрезвычайники показали, как жили российские “свиньи”

После освобождения от оккупантов Бородянки до сих пор продолжается разминирование. Однако это не единственная проблема, оставшаяся после россиян.

Целую гору хлама, русских продуктов, украденных оккупантами у местного населения вещей и бутылок из-под алкоголя – все это бородянские чрезвычайники выгребли из своей части. Еще несколько суток назад, оккупанты обустраивали там свой ночлег.

Однако больше всего поражает другое. За забором ритуальных услуг оккупанты обустроили себе баню. А когда пришлось бежать, оставляли все.

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Однако сейчас не до ремонта и наведения порядков. После обстрелов из систем залпового огня Ураган, саперов ГСЧС ожидает еще много работы.

Тщательно, сантиметр за сантиметром, взрывотехники прочесывают местность. Небезопасные элементы находят даже на детских площадках.

Только после полного разминирования можно будет начать разбирать завалы. Ведь под ними могут быть еще люди.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру на 42-й день войны России против Украины. Президент Украины сообщил, что российские военные сменили тактику.