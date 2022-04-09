Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 квітня

Як говорить відоме прислів’я, “баба з возу… було б легше”, так можна було б його трансформувати на “москаль з дороги…було б безпечніше”. Однак поки, на жаль, ще не всі російські окупанти скористувались акційним транзитом з Укравтодору одразу до дев’ятого кола пекла, яке забезпечили наші котики ЗСУ.

Тому Генштаб ЗСУ попереджає українців про небезпечні напрямки та повідомляє, де точаться бої та які напрямки небезпечні.

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Карта бойових дій в Україні станом на 9 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 9 квітня 2022 року

Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ.

Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався нанести ураження підрозділам ЗСУ, але мети не досяг.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати та обстрілювати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до РФ.

Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин. Понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях.

Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до РФ.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм та прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке.

В районах населених пунктів Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали.

Сили оборони України успішно відбивають атаки противника на всіх напрямках, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Коли стає сумно на душі, дивись як змінювалась карта воєнних дій в Україні та продовжуй вірити в ЗСУ.

Окрім того, потрібно пам’ятати, що коли настане день і закінчиться війна нам доведеться не лише обійматись, як у пісні Океана Ельзи, але й підтримувати вибухотехніків, поки вони будуть розміновувати наші вільні території. Читай, як зараз знешкоджують снаряди у Харкові та передмісті.