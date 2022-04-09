Нарешті додому! Кияни повертаються до столиці, в’їзди до міста переповнені

Кияни, попри прохання мера Кличка, поступово повертаються додому. І хоч місто ще не запустило всі свої життєдіяльні функції та не готове повноцінно задовольнити всі потреби — людей важко спинити, бо рідні стіни таки гріють.

Поки працює одна траса на в’їзд до столиці із півдня та заходу. Проте поступово відновлюють рух і на інших.

Більшість киян хоч і знають про заклики влади та небезпеку, все одно дуже поспішають повернутись у рідні домівки. Усіх на в’їзді перевіряють правоохоронці.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Дехто з них хоче лише змінити речі з зимових на весняні та повернутися у більш безпечні регіони. Однак більшість налаштована залишитись у Києві та області.

Крім того, люди розповідають, що потрібно повертатись до свого життя та працювати, щоб відновлювати економіку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпечні напрямки та місця, де точаться бої станом на 9 квітня.