Это были не случайные жертвы! Полиция и правозащитники фиксируют зверства оккупантов

Российские армейцы без суда и следствия фактически казнили людей на оккупированных территориях Киевской, Сумской и других областей. Даже страшно представить, какие еще откроются факты преступлений россиян после освобождения Мариуполя и Донбасса.

Полиция подтверждает, что найденные в братских могилах Киевской области тела имеют прицельные выстрелы в голову, то есть это не случайные жертвы.

На многих телах мы видим пулевые ранения в висок или тело, то есть очень много людей погибло непосредственно от выстрела из автоматического оружия или снайперской винтовки. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Об этом говорит начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Правозащитная организация Amnesty International также опубликовала подтверждение этому. Специалисты опросили десятки людей из сел и городов недалеко от Киева. Организация фиксирует, проверяет, сравнивает разные показания, фото и видео зверских убийств невооруженных людей.

В освобожденном селе Ягодное в Черниговской области путинские изверги почти месяц держали в заложниках более 300 человек. Среди них были младенцы, люди с инвалидностью, немощные. Смотри, какая ситуация в Черниговской области 09.04.2022.