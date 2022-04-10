Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 квітня

Колись Іван Багрний писав, що “ліпше вмерти біжучи, аніж жити гниючи”. Проте окупантам навіть те не світить. Вони вміють розкладатись морально, навіть коли пересуваються, а якщо вони це роблять на наших дорогах, то мають всі шанси й фізично перетворитись на добриво.

Однак за жодної з умов вони не пахнуть трояндами, то щоб не смерділо ними й близько, ліпше слухати Генштаб ЗСУ, який розповідає, де точаться бої, а на яких напрямках може бути небезпечно.

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня

Оперативна обстановка в Україні станом на 10 квітня 2022 року

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

Ворог й надалі готується до наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова та намагається порушити роботу мереж стільникового зв’язку.

Окупанти перемістили дві батальйонно-тактичні групи з метою нарощування угруповання військ у район Шевченкового Харківської області.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка.

Загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга.

Окупанти намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області.

Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

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