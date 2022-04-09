Якщо цю справу відкласти, те ж саме буде і в Європі — звернення Резнікова до країн-партнерів

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-партнерів зі зруйнованого російськими загарбниками Гостомеля та закликав надати нам зброю дальньої дії, аби те, що відбувається зараз в Україні, не прийшло в інші країни.
Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі, — сказав Резніков.
Нам потрібні не лише санкції, але і зброя. Якщо цю справу відкласти, то те ж саме буде і в Європі, — сказав Резніков.
Він наголосив на тому, що Україні потрібно більше сучасної зброї за стандартами НАТО, а не радянського зразка.
На запитання іноземних журналістів про те, чи не стане передача наступальної зброї Україні поштовхом до ескалації конфлікту й втягнення інших країн у війну, міністр відповів: “Росія вже розпочала третю світову війну проти всього цивілізованого світу”.
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Міноборони також пояснило, чи є загроза нової ескалації в Києві та на Донбасі.