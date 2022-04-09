Україна

Якщо цю справу відкласти, те ж саме буде і в Європі — звернення Резнікова до країн-партнерів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Квітня 2022, 19:13

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Звернення Резнікова до країн-партнерів - інтерв'ю міністра оборони від 9.04.2022
Якщо цю справу відкласти, те ж саме буде і в Європі — звернення Резнікова до країн-партнерів
Якщо цю справу відкласти, те ж саме буде і в Європі — звернення Резнікова до країн-партнерів
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