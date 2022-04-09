Если это дело отложить, то же самое будет и в Европе — обращение Резникова к странам-партнерам

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам-партнерам из разрушенного российскими захватчиками Гостомеля и призвал предоставить нам оружие дальнего действия, чтобы происходящее сейчас в Украине не случилось в других странах.

Нам нужны не только санкции, но оружие. Если это дело отложить, то то же самое будет и в Европе, — сказал Резников.

Он отметил, что Украине нужно больше современного оружия по стандартам НАТО, а не советского образца.

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На вопрос иностранных журналистов о том, не станет ли передача наступательного оружия Украине толчком к эскалации конфликта и втягиванию других стран в войну, министр ответил: “Россия уже начала третью мировую войну против всего цивилизованного мира”.

Подробности смотри в видео.

Минобороны также объяснило, есть ли угроза новой эскалации в Киеве и на Донбассе.