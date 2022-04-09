Якщо ворог спробує наблизитись до Одеси, повернеться вантажем 200: ситуація в області та вибухи у Чорноморську

Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповідає про обстріли у Чорноморську та безпекову ситуацію в області.

Одеська область останні кілька днів потерпає від вибухів. Обстріли йдуть з тимчасово окупованого Криму. Ворог цілить в об’єкти інфраструктури, нафтосховища.

Пролунав вибух у місті Чорноморськ, але деталі наразі не розголошуються.

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Ми поки не говоримо про активну підготовку до висадження морського десанту.

Звичайно ж, загроза з боку Чорного моря існує. Кораблі Чорноморського флоту, на жаль, поки не зникли з нашого моря. Вони заряджені боєкомплектом, іноді перегруповуються, відходять до Криму, щоб підзарядитись. Проте такої активності не спостерігається.

Придністровський напрямок

Раніше повідомлялося про певну активізацію на території невизнаного Придністров’я. Однак можна сказати, що це була лише певна демонстрація.

Проте якщо ворог спробує наблизитись у напрямку державного кордону до Одеси, то отримає ляпаса і повернеться вантажем 200, – запевняє Братчук.

Пропонуємо також подивитися актуальну карту бойових дій на 9 квітня та дізнатися про інші небезпечні напрямки фронту.