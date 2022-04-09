Україна

Якщо ворог спробує наблизитись до Одеси, повернеться вантажем 200: ситуація в області та вибухи у Чорноморську

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Квітня 2022, 13:30

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