Если враг попытается приблизиться к Одессе, вернется грузом 200: ситуация в области и взрывы в Черноморске

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказывает об обстрелах в Черноморске и общей ситуации в области.

В Одесской области в последние несколько дней гремят взрывы. Обстрелы ведутся из временно оккупированного Крыма. Враг целится в объекты инфраструктуры, нефтехранилища.

Взрыв произошел в городе Черноморск, но детали пока не разглашаются.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Мы пока не говорим об активной подготовке к высадке морского десанта.

Конечно, угроза со стороны Черного моря существует. Корабли Черноморского флота, к сожалению, пока не покинули наше море. Они заряжены боекомплектом, иногда перегруппировываются, отходят в Крым, чтобы подзарядиться. Однако активности касательно десантирования не наблюдается.

Приднестровское направление

Сообщалось об определенной активизации на территории непризнанного Приднестровья, с которым граничит Украина. Однако можно сказать, что это была только определенная демонстрация.

Но если враг попытается приблизиться в направлении государственной границы к Одессе, то получит пощечину и вернется грузом 200, — говорит Братчук.

Предлагаем также посмотреть актуальную карту боевых действий 9 апреля и узнать о других опасных направлениях фронта.