Если враг попытается приблизиться к Одессе, вернется грузом 200: ситуация в области и взрывы в Черноморске

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказывает об обстрелах в Черноморске и общей ситуации в области.
В Одесской области в последние несколько дней гремят взрывы. Обстрелы ведутся из временно оккупированного Крыма. Враг целится в объекты инфраструктуры, нефтехранилища.
Взрыв произошел в городе Черноморск, но детали пока не разглашаются.
Мы пока не говорим об активной подготовке к высадке морского десанта.
Мы пока не говорим об активной подготовке к высадке морского десанта.
Конечно, угроза со стороны Черного моря существует. Корабли Черноморского флота, к сожалению, пока не покинули наше море. Они заряжены боекомплектом, иногда перегруппировываются, отходят в Крым, чтобы подзарядиться. Однако активности касательно десантирования не наблюдается.
Сообщалось об определенной активизации на территории непризнанного Приднестровья, с которым граничит Украина. Однако можно сказать, что это была только определенная демонстрация.
Но если враг попытается приблизиться в направлении государственной границы к Одессе, то получит пощечину и вернется грузом 200, — говорит Братчук.
Но если враг попытается приблизиться в направлении государственной границы к Одессе, то получит пощечину и вернется грузом 200, — говорит Братчук.
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