Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 апреля

Когда-то Иван Багряный писал, что “ліпше вмерти біжучи, аніж жити гниючи”. Однако оккупантам даже это не светит. Они умеют разлагаться морально, даже когда передвигаются, а если это делают на наших дорогах, то имеют все шансы и физически превратиться в удобрение.
Однако ни при каких условиях они не пахнут розами, так чтобы не воняло и близко, лучше слушать Генштаб ВСУ, который рассказывает, где идут бои, а на каких направлениях может быть опасно.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.
Враг продолжает готовиться к наступательным действиям на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.
Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.
На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова и пытается нарушить работу сетей сотовой связи.
Оккупанты переместили две батальонно-тактические группы с целью наращивания группировки войск в район Шевченкового Харьковской области.
На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.
Захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая.
Оккупанты пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.
Оккупанты пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.
На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.
Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.
Напомним, ранее в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после чего состоялась его встреча тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читай, о чем договорились Зеленский и Джонсон в Киеве.