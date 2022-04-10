Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 апреля

Когда-то Иван Багряный писал, что “ліпше вмерти біжучи, аніж жити гниючи”. Однако оккупантам даже это не светит. Они умеют разлагаться морально, даже когда передвигаются, а если это делают на наших дорогах, то имеют все шансы и физически превратиться в удобрение.

Однако ни при каких условиях они не пахнут розами, так чтобы не воняло и близко, лучше слушать Генштаб ВСУ, который рассказывает, где идут бои, а на каких направлениях может быть опасно.

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Карта боевых действий в Украине на 10 апреля

Оперативная обстановка в Украине на 10 апреля 2022 года

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

Враг продолжает готовиться к наступательным действиям на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова и пытается нарушить работу сетей сотовой связи.

Оккупанты переместили две батальонно-тактические группы с целью наращивания группировки войск в район Шевченкового Харьковской области.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

Захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая.

Оккупанты пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

Напомним, ранее в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после чего состоялась его встреча тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читай, о чем договорились Зеленский и Джонсон в Киеве.