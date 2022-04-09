Либерализация торговых путей, поставка технологий и оружия: о чем договорились Зеленский и Джонсон

Сегодня, 9 апреля, в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал встречу с ним тет-а-тет “более чем плодотворной”.

Украина и Великобритания договорились усиливать сотрудничество международной антивоенной коалиции, чтобы остановить преступную войну России против нашего суверенного государства.

Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий. Мы рассчитываем на то, что Лондон будет играть в этом процессе ключевую роль и достижение мира в Украине будет нашей общей будущей победой. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с Джонсоном. Он также поблагодарил Британию за «мощную, прямую и понятную» позицию поддержки оружием украинской армии.

В то же время премьер-министр Соединенного Королевства признал, что за последние несколько недель мир нашел новых героев, и ими стали украинцы.

Джонсон пообещал, что Великобритания и партнеры продолжат ужесточать санкции против России.

Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов, мы также окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы. Мы предоставим экономическую поддержку Украине и, безусловно, будем оказывать военную помощь.

Главное из обращения Джонсона:

Великобритания собрала 1,5 миллиарда евро из партнеров в течение недавнего мероприятия с тем, чтобы привлечь их в поддержку Украины.

Европа заинтересована в либерализации торговых связей с Украиной, что укрепит экономику нашего государства.

Соединенное Королевство хочет оказать помощь Украине с разминированием ловушек, которые оставляют после себя российские оккупанты.

Великобритания и партнеры будут поставлять нам оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась вторжению, шантажу или внешней угрозе.

Соединенное Королевство также помогает разрешить гуманитарный кризис, возникший в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Читай, как Великобритания принимает беженцев из Украины.