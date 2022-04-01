Мир

Более 25 тыс. виз для украинцев. Как Великобритания принимает беженцев

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 11:00

Больше видео
Дипломатичні перемоги України 30 березня
Вместо демилитаризации – депутинизация. Чем радует сегодня украинцев дипломатический фронт
Які країни приймають біженців з України 2022
Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии
0:01:20
Російська пропаганда - Міноборони РФ видав наказ про створення фейків
Информ-терроризм на государственном уровне: как РФ пытается влезть в голову украинцам
Смотреть больше

Последние видео
0:04:07
Як Британія приймає біженців з України

Более 25 тыс. виз для украинцев. Как Великобритания принимает беженцев
0:03:39
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ
Романтический ужин с разведчиком на День победы. Как волонтеры устроили креативный сбор средств
0:03:24
Як ІТ-компанії працюють в Україні під час війни
Завозят доллары и евро в страну и платят налоги заранее. Как и где ІТ-компании работают во время войны
Дідусь, що звільнив Миколаїв, тепер живе під обстрілами
Во время Второй мировой освободил Николаев и не собирается из него убегать. 98-летний дедушка о нынешней войне
Продаж алкоголю у Києві
Продажа алкоголя в Киеве разрешена с сегодняшнего дня… но частично
0:09:00
Обращение Зеленского сегодня
Напоминает не людей, а что-то потустороннее — обращение Зеленского сегодня
0:01:01
У Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам свої заощадження
84-летний дедушка отдал свои сбережения на помощь ВСУ — волонтеры плакали
0:00:41
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 31.03.2022
Украинские военные продолжают пополнять коллекцию трофеев: потери врага 31 марта
0:04:02
Мародерство російських військових в Україні - психологія рашистів
Колхозная философия: чем объяснить низость рашистов-мародеров и их жен
0:01:57
Ситуація на Запоріжжі: ЗСУ звільнили п'ять сіл
ВСУ освободили сразу пять сел! Рассказываем о ситуации в Запорожье
Больше видео
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ
Читать дальше
Романтический ужин с разведчиком на День победы. Как волонтеры устроили креативный сбор средств

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь