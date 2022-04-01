Более 25 тыс. виз для украинцев. Как Великобритания принимает беженцев

Великобритания выдала украинским беженцам более 25 тыс. виз. По данным британского МИД, львиную долю из них получили те, чьи родственники уже проживают в Соединенном Королевстве. Это одна из двух схем, по которым беженцы могут въехать в Британию.

Вторая — так называемые спонсорские визы по программе Дома для украинцев. Согласно ей беженцу должен предоставить жилье любой человек, который легально проживает в Великобритании.

В первую же неделю желающих поселить у себя украинцев зарегистрировались более 100 тысяч человек — это втрое больше, чем заявок от украинских беженцев. Правда, правительство пока одобрило менее трех тысяч из них.

С чем приходится сталкиваться украинцам, которые отважились ехать в Британию, смотри в видео.

Многие страны мира согласились предоставить убежище украинцам. Раньше мы рассказывали, какие страны создали спецусловия для беженцев из Украины.