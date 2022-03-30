От Дании до Португалии — страны Европы, которые создали спецусловия для украинских беженцев

4 марта Совет ЕС запустил директиву ЕС 2001/55/ЕС о временной защите, которая никогда раньше не использовалась и предназначена для оказания немедленной помощи беженцам по упрощенному порядку.

Эта директива распространяется на украинцев. Поэтому страны Европейского Союза очень привлекательны для украинцев своими условиями пребывания и социальным обеспечением.

Кроме временной защиты украинцы там могут просить и о статусе беженца, однако это делать не рекомендуют. Раньше мы объясняли, чем отличаются эти правовые понятия.

Читай дальше, куда лучше ехать беженцам из Украины.

Швеция

Какими условиями встречает это государство украинцев:

денежное пособие от Миграционной службы;

временное жилье;

бесплатное питание;

возможность продолжения обучения;

бесплатный проезд в общественном транспорте (при наличии украинского паспорта);

бесплатное медицинское обслуживание, в том числе неотложная медицинская помощь;

отсутствие ограничений на въезд в связи с Covid-19;

возможность пересечения границы без биометрического загранпаспорта;

разрешение на пересечение границы с домашними питомцами без документов.

Чехия

Украинские беженцы могут работать в Чехии без получения специального разрешения, которое требовали раньше. В стране начал действовать соответствующий закон. Читай про трудоустройство в Чехии.

Кроме того, страна предлагает украинцам:

бесплатное медицинское страхование;

временное жилье сроком на один месяц с возможностью продления;

бесплатное питание в большинстве мест группового поселения;

разрешение на обучение и работу;

одноразовую материальную помощь;

бесплатный проезд в поездах Чешской железной дороги;

бесплатное медицинское страхование (есть отдельная горячая линия МЗ Чехии на украинском языке);

въезд без ограничений в связи с коронавирусной болезнью;

возможность пересечения границы без биометрического загранпаспорта (но только с целью получения убежища);

перевозки домашнего питомца без документов (их можно оформить уже в Чехии).

Дания

Дания увеличила срок безвиза для украинцев с биометрическим загранпаспортом, который составляет 90 дней, еще на 90 дней.

В течение полугода граждане Украины могут находиться на территории Дании без оформления документов.

Что получают украинцы в Дании:

возможность немедленного получения вида на жительство, предусматривающего право на образование, работу, социальные льготы, бесплатное медицинское обслуживание;

отсутствие ограничений, связанных с коронавирусом;

возможность пересечения границы без биометрического загранпаспорта. Однако людям с украинской ID картой или паспортом Украины в форме книжечки рекомендуют иметь при пересечении границы сопровождающего из Дании, который может поручиться за них.

Ирландия

Ирландия полностью отменила визовые требования для всех граждан Украины.

По прибытии в страну нужно получить номер PPS, который выдается Департаментом социальной защиты или непосредственно в аэропорту.

Этот номер дает разрешение на:

социальные выплаты;

обучение;

работу без необходимости оформления дополнительного разрешения и доступ к рынку труда на уровне граждан ЕС;

медицинское обслуживание и обеспечение необходимыми лекарствами.

Кроме того, для въезда в Ирландию нет никаких ограничений по Covid-19.

Страна принимает всех граждан Украины по любым документам, удостоверяющим личность (внутренние паспорта, свидетельства о рождении, паспорта, срок действия которых истек, ID-карты и т.п.).

Португалия

Украинцы могут приезжать в Португалию с любыми документами, идентифицирующими личность. Наши граждане получают:

социальные выплаты и медицинскую помощь (после оформления временной защиты);

бесплатные билеты на поезда из Испании в Португалию и в пределах Португалии;

бесплатные авиаперевозки из Польши/Румынии в Португалию авиакомпанией ТАР;

разрешение на пересечение границы без биометрического загранпаспорта (если прибытие наземным транспортом или гуманитарными авиарейсами).

Всю актуальную информацию о правилах пребывания в той или иной стране удобно смотреть на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.

Если тебе интересно, как попасть в Швейцарию, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, предлагаем прочесть, что такое спецстатус S для беженцев из Украины в Швейцарии. Ранее он не применялся ни к одной стране и ее гражданам.