От Дании до Португалии — страны Европы, которые создали спецусловия для украинских беженцев

4 марта Совет ЕС запустил директиву ЕС 2001/55/ЕС о временной защите, которая никогда раньше не использовалась и предназначена для оказания немедленной помощи беженцам по упрощенному порядку.
Эта директива распространяется на украинцев. Поэтому страны Европейского Союза очень привлекательны для украинцев своими условиями пребывания и социальным обеспечением.
Кроме временной защиты украинцы там могут просить и о статусе беженца, однако это делать не рекомендуют. Раньше мы объясняли, чем отличаются эти правовые понятия.
Читай дальше, куда лучше ехать беженцам из Украины.
Какими условиями встречает это государство украинцев:
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Украинские беженцы могут работать в Чехии без получения специального разрешения, которое требовали раньше. В стране начал действовать соответствующий закон. Читай про трудоустройство в Чехии.
Кроме того, страна предлагает украинцам:
Дания увеличила срок безвиза для украинцев с биометрическим загранпаспортом, который составляет 90 дней, еще на 90 дней.
В течение полугода граждане Украины могут находиться на территории Дании без оформления документов.
Что получают украинцы в Дании:
Ирландия полностью отменила визовые требования для всех граждан Украины.
По прибытии в страну нужно получить номер PPS, который выдается Департаментом социальной защиты или непосредственно в аэропорту.
Этот номер дает разрешение на:
Кроме того, для въезда в Ирландию нет никаких ограничений по Covid-19.
Страна принимает всех граждан Украины по любым документам, удостоверяющим личность (внутренние паспорта, свидетельства о рождении, паспорта, срок действия которых истек, ID-карты и т.п.).
Украинцы могут приезжать в Португалию с любыми документами, идентифицирующими личность. Наши граждане получают:
Всю актуальную информацию о правилах пребывания в той или иной стране удобно смотреть на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.
Если тебе интересно, как попасть в Швейцарию, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, предлагаем прочесть, что такое спецстатус S для беженцев из Украины в Швейцарии. Ранее он не применялся ни к одной стране и ее гражданам.