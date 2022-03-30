Путешествия и вдохновение

От Дании до Португалии — страны Европы, которые создали спецусловия для украинских беженцев

Елена Яковлева, редактор сайта 30 марта 2022, 11:00
Куди краще їхати біженцям з України - умови в'їзду та переваги країн ЄС
Фото: УНІАН

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