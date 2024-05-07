Изменения для украинцев в Швеции 2024: какие социальные льготы и возможности введут

В Швеции для украинцев на временной защите готовят ряд изменений. Они будут касаться реестров и социальных возможностей. Читай больше об изменениях для украинцев в Швеции в нашем материале.

Изменения для украинцев в Швеции: какие обновления готовят в стране в 2024 году

Больше о подготовке новых правил рассказало Sveriges radio. Новые изменения позволят украинцам в Швеции быстрее попадать в реестр населения и получать номера для социального страхования.

Пока украинцы должны были прожить в Швеции минимум три года, чтобы их внесли в реестры. Однако сейчас этот срок хотят сократить до года, чтобы украинцы быстрее получали возможность пользоваться социальным страхованием.

Сейчас также смотрят

Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

Они (украинцы — ред.) получат полный доступ к медицинской помощи, стоматологической помощи, возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком, — говорит министр по миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Благодаря облегченному получению номеров соцстрахования появится возможность проще контактировать с органами власти, быстрее записывать детей в школы и сады. Зарегистрированные украинцы смогут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая помогает с изучением шведского и поиском работы.

Также это повлияет на помощь от Миграционного агентства для участников программы трудоустройства — увеличит ее с €7 в день до €30.

По предположению властей Швеции по состоянию на 1 ноября 2024 зарегистрируются около 33 тыс. украинцев.

Однако по новым изменениям украинцы больше не будут иметь право на помощь на детей/жилье. А также многие будут вынуждены жить на помощь в €7 в день, пока не проживут год в стране и не зарегистрируются в новом реестре.

Ранее мы рассказывали о продолжении временной защиты в Польше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.