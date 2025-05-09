А что есть еще, кроме ЕС? Полный список безвизовых стран 2025 года для украинцев и условия въезда

Война заставила многих украинцев путешествовать по миру в поиске убежища от российского террора. Большинство людей уехали в страны ЕС, чтобы получить статус временной защиты.

Однако многие государства в мире держат открытыми свои двери для граждан Украины и не требуют оформления краткосрочных виз для въезда на свою территорию.

Мы собрали для тебя полный список безвизовых стран 2025 года для украинцев и условия пересечения границы.

Безвизовые страны для украинцев 2025 года: ЕС и Шенгенская зона

С июня 2017 для Украины действует безвизовый режим со странами Европейского Союза и Шенгенской зоны. Это значит, что наши граждане могут пересекать границу без оформления визы.

Так можно находиться в ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом день въезда и выезда также считаются днями пребывания на территории ЕС и Шенгенской зоны.

Подсчитать свой срок пребывания в ЕС можно с помощью этого калькулятора.

Пересечь границу можно с одним из следующих документов:

Дипломатический паспорт. Биометрический служебный паспорт. Биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Обрати внимание, что украинцам с не биометрическими загранпаспортами нужно по-прежнему оформлять визу.

Итак, безвизовые страны для украинцев в ЕС и Шенгенской зоне (жирным выделены страны ЕС):

Австрия

Андорра

Бельгия

Болгария

Ватикан

Греция

Дания

Эстония

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Монако

Нидерланды

Германия

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Куда можно поехать без визы вне ЕС

За пределами ЕС и Шенгенской зоны есть также многие страны, которые готовы принимать украинцев без оформления специальной визы.

Речь идет о таких государствах как:

Азербайджан

Албания

Беларусь

Босния и Герцеговина

Армения

Грузия (разрешен въезд с паспортом гражданина Украины в виде ID-карты)

Израиль

Казахстан

Катар

Кыргызстан

Маврикий

Малайзия

Маршалловы острова

Молдова

Монголия

Новая Каледония

ОАЭ

Оман

Северная Македония

Республика Сейшельские острова

Сербия

Таджикистан

Таиланд

Турция (разрешен въезд с паспортом гражданина Украины в виде ID-карты)

Узбекистан

Фиджи

Черногория

Условия въезда очень похожи на безвиз с ЕС (разрешенный срок пребывания и необходимые документы для пересечения границы), но могут отличаться в зависимости от страны.

Безвизовые страны для украинцев в Южной Америке

В Южной Америке и странах Карибского бассейна для украинцев действует безвиз со следующими государствами:

Аргентина

Багамские острова

Бразилия

Гаити

Гватемала

Гондурас

Доминиканская Республика

Эквадор

Колумбия

Коста-Рика

Никарагуа

Панама

Парагвай

Перу

Сальвадор

Уругвай

Чили

Ямайка

В этих странах украинцы также могут находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода при предъявлении биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Однако некоторые государства требуют соблюдения дополнительных условий. Например, наличие страхового полиса, заполнение перед въездом специальных электронных деклараций, прохождение регистрации на сайте миграционной службы и т.д.

Чтобы проверить актуальные условия въезда в ту или иную страну, пользуйся интерактивной картой Министерства иностранных дел Украины.

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